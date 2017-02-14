Илья Шестаков: «Нужен переход к более щадящему режиму рыболовства, запасы Волги снижаются».

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«Чтобы решать проблемы в рыболовстве, нужно слушать и рыбаков- любителей, и промышленников, мы должны найти сбалансированное решение между промышленным рыболовством и жителями. Мы не просто так провели совещание в Самаре, нам важно было услышать, что говорят люди. По итогам совещания будут приняты кадровые решения. Главное, что сейчас нужно сделать — унифицировать правила рыболовства по всей Волге. Сейчас, к сожалению, от региона к региону правила рыболовства разнятся. Здесь еще важна позиция нашей отраслевой науки. Нужен переход к более щадящему режиму рыболовства, запасы Волги снижаются. Нужно предпринять какие-то меры, чтобы запасы восполнить. Здесь нужно учитывать и вопросы по донному промыслу, и по траловому промыслу, регулирования любительского рыболовства в нерестовый период. Все это позволит сделать любительское рыболовство доступным, отсечь браконьеров. В России 25 млн. человек занимаются любительским рыболовством. Мы должны к ним прислушиваться, бесплатная доступная рыбалка должна быть сохранена. Для этого нужно вплотную заняться воспроизводством рыбных ресурсов».