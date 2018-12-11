Хозяин «Вива Лэнда» не дождался миллиарда, пропавшего в «Открытие Брокер»

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Конфликт хозяина «Вива Лэнда» и «Открытие Брокер» стартовал в 2017 году. Кузьмин вошел в число VIP-жертв самарского мошенника и бывшего трейдера Алексея Верещагина, который, действуя от имени крупных инвестиционных компаний, похищал деньги своих клиентов. Владимир Кузьмин, заключивший договор с «Открытие Брокер», попытался взыскать ущерб в 1,7 млрд руб. с самой компании, как выяснилось, не контролировавшей должным образом своего сотрудника.До него примерно того же самого добивались другие пострадавшие от рук Верещагина — самарский бизнесмен Иван Пятибратов, экс-спикер думы Тольятти Алексей Зверев. Уникальность дела Кузьмина в том, что он в отличие от своих товарищей по несчастью одерживал победы над брокером. Правда, для этого ему пришлось «переехать» из Самары в Санкт-Петербург и судиться уже там. Питерская Фемида встала на сторону пострадавшего. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций обязали брокера заплатить Кузьминым (истцом в процессе выступила и супругу бизнесмена Людмила Кузьмина) требуемую сумму. В апреле 2018 года вердикт вступил в законную силу. Но денег бизнесмен так и не дождался. А теперь, возможно, и не дождется никогда.На прошлой неделе Верховный суд РФ рассмотрел жалобу «Открытие Брокер» и постановил вернуть дело на новое рассмотрение, перечеркнув все предыдущие успехи Кузьмина.