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Гуцериев намерен подать в суд на Запашного

18 декабря 2018 20:17
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При этом Гуцериев отметил, что гендиректор цирка на проспекте Вернадского никогда не обращался к нему лично.
Владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев намерен подать в суд на генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, передает life.ru. Об этом бизнесмен сообщил в интервью изданию "Коммерсант FM".

— На него [Запашного], конечно, я подам в суд, заставлю извиниться. Именно за клевету. Потому что киноконцертный зал "Амфион" — это обыкновенный киноконцертный зал... Там проводят шоу, концерты, утренники, просто сдают в аренду, — сказал бизнесмен.

При этом Гуцериев отметил, что гендиректор цирка на проспекте Вернадского никогда не обращался к нему лично.

Напомним, конфликт между Большим Московским цирком Эдгарда Запашного и группой "Сафмар" разгорелся из-за якобы планов построить стационарный центр канадского цирка Cirque du Soleil в Сколкове. Запашный ранее заявил, что строительство такого объекта неприемлемо и отразится на российской цирковой сфере. В ответ на это в "Сафмаре" сообщили, что с Cirque du Soleil будет лишь заключён договор гастрольной аренды. В компании подчеркнули, что работают со всеми коллективами на единых коммерческих условиях аренды. 
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Комментарии



Закон
18 декабря 2018  20:17
При этом Гуцериев отметил, что гендиректор цирка на проспекте Вернадского никогда не обращался к нему лично.
Гуцериев намерен подать в суд на Запашного
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