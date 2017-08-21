Гособвинение запросило для убийц жены полицейского из Отрадного 56 лет лишения свободы на четверых

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Прокуратура запросила для обвиняемых 56 лет лишения свободы на четверых. Непосредственным участникам убийства Виталию Яранкину, Даниилу Елтышеву, Эрнсту Яцуненко определили 25, 13 и 10 лет колонии строгого режима соответственно. Андрею Пермякову, на чьем автомобиле скрылись преступники с места происшествия, - 8 лет. Кристине Чистяковой за сокрытие улик назначен штраф 50 тысяч рублей.Напомним, нападение на полицейского и его супругу произошло в ночь на 11 декабря прошлого года в Смышляевке. Неизвестные в масках напали на них и избивали руками и ногами, а также нанесли несколько ударов топором. Екатерина Вашуркина скончалась на месте происшествия. Дмитрий Вашуркин смог вызвать скорую помощь. Преступники похитили имущество и деньги потерпевших на общую сумму более 40 тысяч рублей.