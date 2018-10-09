Госдума одобрила во II чтении запрет рекламы дипломов и курсовых "на заказ"

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Проект предусматривает введение запрета на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и прочих работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для промежуточной или итоговой аттестации.Ко второму чтению была внесена поправка юридико-технического характеру.Ранее глава Правительства России Дмитрий Медведев предложил отказывать в дипломе или научной степени тем, чей диплом или диссертация были написаны другими людьми.