Госдума будет штрафовать за оскорбления в Интернете на 300 тысяч рублей

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Согласно законопроекту, оскорбление человека в Интернете или СМИ повлечёт за собой штраф в размере 300 тысяч рублей, а также запрет занимать определенные должности.Применение статьи 282 УК РФ [«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»] вызывает множество нареканий и споров, как у представителей СМИ, так и в юридическом сообществе. Размытая формулировка, с одной стороны, сложность доказывания наличие прямого умысла в разжигании ненависти, с другой, делают эту норму малоэффективной. — говорится в пояснительной записке (орфография автора сохранена)Автор утверждает, что наказание будет наступать при «пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии». За это будет назначаться штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишат права занимать определенные должности на срок до трех лет.Будьте осторожны в комментариях, иначе могут быть тяжелые последствия.