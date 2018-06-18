Главу Audi взяли под стражу в рамках расследования «дизельного скандала»
18 июня 2018 19:10
170
В прокуратуре Мюнхена Bloomberg подтвердили факт задержания Штадлера. Позднее прокуратура, как сообщает издание Der Tagesspiegel, объявила, что Штадлер предстал перед судом, избравшим в качестве меры пресечения заключение под стражу.
В свою очередь представитель пресс-службы автомобильного концерна также сообщил немецкой газете Süddeutsche Zeitung, что Штадлер был задержан.
«Мы не можем представить какую-либо [иную] информацию в связи с продолжением расследования [и] презумпцией невиновности», — сказал собеседник Süddeutsche Zeitung.
В 2017 году немецкое издание Bild am Sonntag сообщало, что следствие ведется в отношении 47 сотрудников Volkswagen, в том числе главы VW Маттиаса Мюллера и генерального директора Audi AG Руперта Штадлера. Тогда сообщалось, что следователи проверяют личные календари, ноутбуки и карты памяти смартфонов подозреваемых.
В середине июня суд в Нижней Саксонии признал Volkswagen виновным в махинациях, которые осуществлялись в 2007–2015 годах. Сотрудники компании ставили на свои дизельные автомобили программное обеспечение, которое занижало реальные показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Это было сделано, чтобы обойти экологические тесты в США, которые измеряют уровень вредных веществ в выхлопных газах. В результате немецкий суд потребовал от концерна выплатить штраф в размере €1 млрд. В 2017 году Volkswagen в рамках того же дела согласился выплатить властям США еще $4,3 млрд.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 июня 2018 20:08
Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский умер в колонии. Закон
196
18 июня 2018 19:10
Штадлер был задержан в ходе расследования «дизельного скандала», в рамках которого VW обвиняют в манипуляции данными об уровне токсичности выхлопных газов... Закон
168
14 июня 2018 15:56
Мессенджер будет и дальше блокироваться на территории страны. Закон
3
13 июня 2018 20:10
Его признали виновным по 56 эпизодам мошенничества в сфере страхования, его подельниками стали несколько десятков автовладельцев, участвовавших в подставах с... Закон
4
13 июня 2018 14:17
Под сомнение его поставил голландский ретейлер, который также начал продавать обувь с красной подошвой. 26 лет работы французского дизайнера позволили публике... Закон
8
10 июня 2018 15:00
Постановление о возбуждении уголовного дела против первокурсника МГУ, написавшего на стенде к ЧМ-2018 «нет фан-зоне», отменено. Ранее столичные следователи... Закон
1
Происшествия
18 июня 2018 13:16
Животное застряло в чужом подвале. Происшествия
177
18 июня 2018 11:57
Поиски второго продолжаются. Происшествия
147
18 июня 2018 11:35
К счастью, обошлось без пострадавших. Происшествия
156
Криминал
18 июня 2018 13:31
Возбуждено уголовное дело. Криминал
430
18 июня 2018 11:45
По версии следствия, за малышом не доглядел его отец. Криминал
132
16 июня 2018 11:18
При этом он избил женщину. Криминал
10
Видео
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
15
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
7
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
7
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
543
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1100
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
450
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
10
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
425
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
703
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
878
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
601
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1970
Мероприятия