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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Главу Audi взяли под стражу в рамках расследования «дизельного скандала»

18 июня 2018 19:10
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Штадлер был задержан в ходе расследования «дизельного скандала», в рамках которого VW обвиняют в манипуляции данными об уровне токсичности выхлопных газов автомобилей, выпускаемых концерном и его «дочками».
Правоохранительные органы Германии задержали главу принадлежащей Volkswagen (VW) автомобильной компании Audi AG Руперта Штадлера, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, Штадлер был задержан в ходе расследования «дизельного скандала», в рамках которого VW обвиняют в манипуляции данными об уровне токсичности выхлопных газов автомобилей, выпускаемых концерном и его «дочками».

В прокуратуре Мюнхена Bloomberg подтвердили факт задержания Штадлера. Позднее прокуратура, как сообщает издание Der Tagesspiegel, объявила, что Штадлер предстал перед судом, избравшим в качестве меры пресечения заключение под стражу.

В свою очередь представитель пресс-службы автомобильного концерна также сообщил немецкой газете Süddeutsche Zeitung, что Штадлер был задержан.

«Мы не можем представить какую-либо [иную] информацию в связи с продолжением расследования [и] презумпцией невиновности», — сказал собеседник Süddeutsche Zeitung.

В 2017 году немецкое издание Bild am Sonntag сообщало, что следствие ведется в отношении 47 сотрудников Volkswagen, в том числе главы VW Маттиаса Мюллера и генерального директора Audi AG Руперта Штадлера. Тогда сообщалось, что следователи проверяют личные календари, ноутбуки и карты памяти смартфонов подозреваемых.

В середине июня суд в Нижней Саксонии признал Volkswagen виновным в махинациях, которые осуществлялись в 2007–2015 годах. Сотрудники компании ставили на свои дизельные автомобили программное обеспечение, которое занижало реальные показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Это было сделано, чтобы обойти экологические тесты в США, которые измеряют уровень вредных веществ в выхлопных газах. В результате немецкий суд потребовал от концерна выплатить штраф в размере €1 млрд. В 2017 году Volkswagen в рамках того же дела согласился выплатить властям США еще $4,3 млрд.​


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