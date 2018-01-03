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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Главным критерием при переселении из старого и аварийного жилья считается переезд на безопасную квартиру

3 января 2018 13:29
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Обзор постановления Пленума Верховного суда «Квартира на особых условиях».
Обзор постановления Пленума Верховного суда «Квартира на особых условиях». 

Определением Верховного суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) от 12 июля 2016 г. № 16-КГ16-25 установлено, что новая квартира для переселенцев из старого и аварийного жилья не может быть по площади меньше и хуже старой.

Поводом для разъяснения стала следующая ситуация. Большинство жителей старых домов и ветхих бараков уверены, что они при переселении должны улучшить свои жилищные условия, то есть квадратных метров должно быть больше, а условия лучше, чем те, что были. Такого же мнения придерживались одна гражданка и ее дочь, к которым власти города Волгограда обратились в районный суд с требованием о переселении их в новую квартиру.

Дом, в котором у женщины и ее взрослой дочери была квартира, шел на снос. Но новая квартира переселенцам не понравилась – у них в старом доме были две изолированные комнаты, а в новом – те же две, но проходные. Хотя новое жилье было по квадратным метрам больше старого. Районный суд иск удовлетворил, женщина с дочерью подали апелляцию, которая отменила решение районного суда, указав, что новая квартира хуже старой. Так, спор дошел до ВС РФ.

Но ВС РФ пояснил, что по закону самым главным критерием при расселении барака считается переезд на безопасную квартиру, а доводы апелляции были неверные по следующим основаниям.

Ответчица с дочерью проживали в квартире в старом доме по договору социального найма и занимала помещение площадью 42 квадратных метра. Две комнаты в старой квартире были – изолированные. Администрация города предоставила ответчице квартиру площадью в 44 квадратных метра, но с проходными комнатами. Согласно ст.ст. 85,86,89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) – когда людей выселяют из ветхого жилья, в котором они проживали по договорам соцнайма, то местная власть обязана предоставить им жилье также по договорам соцнайма. Новая квартира должна быть благоустроенной «применительно к условиям того населенного пункта», где люди жили. А еще должна быть не меньше старой по квадратным метрам и быть в границах того населенного пункта, в котором граждане живут.

Пленум ВС РФ № 14 от 02.07.2009 года по делам о применении ЖК РФ и по делам о выселении пояснил, что жилье переселенцам из аварийного жилья предоставляют равнозначное по площади, и дают не в порядке улучшения их жилищных условий, а из соображений безопасности. У тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий, другие критерии предоставления жилья. И в случае переселенцев из бараков эти критерии для очередников во внимание не принимаются.

Именно на этом основании, выводы районного суда были правильными, а апелляционного суда – нет. В последствие Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила решение апелляции и оставила вердикт Красноармейского районного суда Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


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Комментарии



Закон
3 января 2018  13:29
Обзор постановления Пленума Верховного суда «Квартира на особых условиях».
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