Главный специалист тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных брал взятки за незаконную выдачу ветеринарных документов

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По версии следствия, в период с 2016 года по 2018 год подозреваемый неоднократно получал взятки на общую сумму более 560 тысяч рублей за оформление и выдачу ветеринарно – сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без проведения осмотра и идентификации продукции животного происхождения.Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.