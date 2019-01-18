Главный специалист тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных брал взятки за незаконную выдачу ветеринарных документов
18 января 2019 15:37
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По версии следствия, в период с 2016 года по 2018 год подозреваемый неоднократно получал взятки на общую сумму более 560 тысяч рублей за оформление и выдачу ветеринарно – сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без проведения осмотра и идентификации продукции животного происхождения.
Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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