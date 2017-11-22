Глава села Кошки ответит перед судом за покушение на мошенничество
22 ноября 2017 17:52
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По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на основании постановления Главы сельского поселения Кошки, после чего подготовил и передал в Управление сельского хозяйства администрации Кошкинского района заявление от имени своей супруги и членов семьи о предоставлении социальной выплаты на завершение строительства дома, на принадлежащем ему земельном участке.
После этого он, заведомо зная об отсутствии объекта строительства на указанном земельном участке, составил акт о приемке выполненных работ и иные документы, содержащие заведомо не соответствующие действительности сведения. На основании указанных документов, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области было выдано свидетельство как участнику федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» и предоставлена социальная выплата в размере 1 миллиона 392 тысячи 768 рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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