Глава СПЧ: подсудимые должны быть в клетках только в особых случаях, остальных можно помещать за обычные стойки
31 мая 2017 23:58
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По его словам, этот вопрос должен быть решен «на уровне федерального закона». «Такого убийцу, как Чикатило, надо было содержать в особых условиях», — сказал он. А все остальные должны «находиться без всяких клеток, если они не представляют угрозу безопасности находящихся в зале судебного заседания», — заявил Федотов.
Он подчеркнул, что для подсудимых, которые подозреваются в неопасных преступлениях, необходимо установить выгородки или стойки. «Никого нельзя держать в клетке, если это не установлено законом и не необходимо в демократическом обществе и правовом государстве» — добавил он.
В феврале 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оштрафовал Россию за содержание подсудимых в клетках в залах суда. Решение опубликовано на сайте суда. ЕСПЧ принял решение после того, как рассмотрел три заявления от истцов в Вологде, Чебоксарах и Череповце. По их мнению, содержание в клетках во время заседания в зале суда нарушает их гражданские права. Суд признал, что власти России нарушили Европейскую конвенцию по правам человека и присудил им выплатить истцам компенсации за моральный ущерб в размере от €3 тыс. до 7,5 тыс. Кроме того, суд обязал возместить судебные издержки в размере €1 тыс.
Комментируя решение ЕСПЧ, председатель Вологодского областного суда Владимир Шепель заявлял местному порталу Cherinfo.ru, что клетки из залов суда убирать не будут. «Раз Россию наказывают, проблему нужно поднять и решать на законодательном уровне. Пока этого не будет сделано, штрафовать могут и дальше», — сказал он.
Фото news.bmshost.pro
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