Глава Рождествено Анатолий Кудияров сознался в фальсификации голосов на выборах

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В это же время в силовых структурах не подтверждают явку с повинной других фигурантов уголовных дел, возбужденных осенью 2016 года. В производстве сейчас два дела о фальсификации итогов выборов депутатов в губернскую и государственную думу 18 сентября.Поводом для проверок и возбуждения двух уголовных дел в Рождествено стал фильм-расследование депутата губдумы Михаила Матвеева «Как воровали наши голоса». На кадрах видеозаписи зафиксирован вброс готовых бюллетеней в урны для голосования, а также «карусели» - многократное голосование одних и тех же людей на разных участках. Создатели фильма насчитали как минимум 80 человек, участвующих в фальсификациях итогов выборов на участках № 0707 и 0708. Эти люди могли вбросить около тысячи готовых бюллетеней.Фильм изучили следователи и члены территориальной избирательной комиссии Волжского района. В феврале 2017 года областная избирательная комиссия потребовала досрочно освободить от полномочий всех членов избирательных комиссий в Рождествено.Свои действия Кудияров объясняет заботой о жителях села: высокий показатель проголосовавших за «Единую Россию», по его словам, мог помочь в решении различных вопросов.