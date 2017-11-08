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Генпрокуратура попросила проверить на коррупцию заработавшего больше всех депутата Госдумы. По закону ему может грозить лишение депутатских полномочий
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Генпрокуратура попросила проверить на коррупцию заработавшего больше всех депутата Госдумы. По закону ему может грозить лишение депутатских полномочий

8 ноября 2017 22:15
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Депутата Госдумы Андрея Палкина заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства. Согласно его декларации о доходах, в 2016 году Палкин заработал больше всех коллег по нижней палате.
Как информирует РБК, Генпрокуратура попросила Госдуму проверить депутата от фракции «Единая Россия» Андрея Палкина. Парламентарий, по данным надзорного ведомства, писал депутатские запросы в личных интересах, следует из материалов, направленных в нижнюю палату парламента Управлением президента по вопросам противодействия коррупции, сообщает Русская служба Би-би-си.

Согласно закону ​о противодействии коррупции (ст. 13.1), Палкину может грозить лишение депутатских полномочий.

В антикоррупционное управление заявление на парламентария, по информации издания, передал первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман. Прежде жалобу на Палкина он получил от прокуратуры Архангельской области, которую депутат представляет в нижней палате парламента. В этом обращении представители надзорного ведомства обвинили депутата в написании официальных запросов «в личных интересах». Сам Палкин, комментируя произошедшее в беседе с РБК, назвал обращение прокуратуры Архангельской области в Генпрокуратуру «игрой на опережение».

В частности, в апреле 2013 года, как напомнили в региональной прокуратуре, фирма «Котласский завод силикатного кирпича — сбыт», учредителем которой являлся Палкин, заключила договор со строительным предприятием «Опора-М» на поставку кирпича. В течение последующих двух лет, в 2014 и 2015 годах, завод поставил кирпичи, однако оплаты не получил. В целом долг строительного предприятия компании Палкина составил около 4 млн руб. В связи с этим «Котласский завод силикатного кирпича — сбыт» обратился в суд. Средства с «Опоры-М» по судебному решению были взысканы с процентами, однако позже строительная фирма обанкротилась. Несмотря на это, суд обязал ее выплатить все задолженности.

После этого 15 июня 2017 года Палкин, уже будучи депутатом (учредителем ООО «Котласский завод силикатного кирпича — сбыт» он являлся до 13 декабря прошлого года, сейчас этот пост занимает сын парламентария Павел), обратился в прокуратуру Архангельской области. «Опору-М» он обвинил в нарушении законодательства при исполнении муниципальных контрактов. Именно их исполняла строительная компания, когда завод Палкина поставлял ей кирпич.

Эту жалобу в архангельском надзорном ведомстве сочли направленной «в интересах аффилированного» с Палкиным «юридического лица».

Помимо этого в мае 2017 года парламентарий, по данным областной прокуратуры, просил надзорное ведомство предоставить ему налоговую информацию обо всех организациях, которые занимаются строительством в городе Котлас Архангельской области. В этом инспекция депутату отказала, аргументировав свое решение тем, что эти сведения являются налоговой тайной, которая может быть раскрыта только по решению суда.

После этого 6 июля 2017 года Палкин пожаловался на начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Эту жалобу в надзорном ведомстве связали с тем, что до того, как стать депутатом, Палкин являлся совладельцем нескольких строительных предприятий, которые работали в Котласе. А после избрания в Госдуму эти компании, по информации представителей архангельской прокуратуры, парламентарий перевел на своих сыновей — Павла и Михаила.

Таким образом, Палкин, как уверены в прокуратуре, преследует посредством этих обращений «свои личные цели» и не принимает меры по предотвращению конфликта интересов, чем нарушает ч. 2.2 ст. 6 закона о статусе депутата. Эта норма обязывает парламентариев сообщать в комиссию о доходах и имуществе о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая может привести к конфликту интересов.

РБК направил запросы в Генпрокуратуру России и прокуратуру Архангельской области.

Палкин в беседе с РБК назвал действия региональной прокуратуры «игрой на опережение». «Я предупредил [прокуратуру Архангельской области], что, так как не принимаются меры, я буду обращаться в Генеральную прокуратуру по поводу бездействия чиновников. Они решили опередить», — пояснил депутат.

В своем заявлении в надзорное ведомство относительно компании «Опора-М» он, по его словам, сообщал о необходимости проведения расследования по факту хищения бюджетных средств. «Строился простой кирпичный дом для расселения нуждающихся. Строился долго. Это было давно, я тогда еще не был депутатом Госдумы», — уточнил Палкин, напомнив, что строительная фирма, ​«получив более 70 млн руб., не рассчиталась с поставщиками». «И на 15 млн [руб.] практически похитила бюджетные средства», — подчеркнул депутат.

«Среди кредиторов было и мое бывшее предприятие, три с лишним миллиона [руб. представители «Опора-М»] должны ему», — добавил парламентарий, заметив, однако, что вопрос в данном случае «не в том, чтобы ему вернули деньги» и «не в лоббировании интересов». «Вопрос стоит так: накажите людей, которые похитили 15 млн руб. бюджетных денег», — сообщил Палкин.

Также депутат отметил, что обращался в налоговую инспекцию с просьбой предоставить ему налоговую информацию в связи с тем, что «на строительном рынке много фирм-однодневок». «У нас в Архангельской области широко практикуется методика строительства по принципу «как можно быстрее «кинуть», — рассказал Палкин. «Предприятие сгинуло, налоги никто не платил, деятельность свою не показывало, рабочие в основном без оформления и прочее и прочее. Собственник одной из таких строительных фирм, которая занимается подобными [оборотами], — брат зампрокурора», — уточнил парламентарий. «Они [представители архангельской прокуратуры] решили сыграть на опережение», — резюмировал он.

По жалобам на Палкина​ в Госдуме на 7 ноября было назначено срочное заседание комиссии о доходах, замечает со ссылкой на двух членов комиссии Русская служба Би-би-си. Однако впоследствии это мероприятие, по информации собеседников издания, не состоялось из-за «отсутствия кворума». Как рассказала позже газете «Известия» глава комиссии, депутат Наталья Поклонская, теперь это заседание состоится в следующий вторник, 14 ноября. На нем будут присутствовать представители ФСБ, администрации президента и Генпрокуратуры. Госдума, по словам Поклонской, уже получила все необходимые документы.

После того как комиссия проверит правомерность деятельности Палкина, депутат, по его словам, намерен обратиться в Генпрокуратуру. «Я, как и обещал, обязательно обращусь в Генеральную прокуратуру, следственные органы на принятие мер в связи с подтасовкой фактов, лоббированием интересов определенных структур, конфликтов интересов структур и так далее», — сообщил он РБК.

Согласно декларации Палкина о доходах, в 2016 году он заработал больше остальных думских парламентариев. Его доход в прошлом году составил 678 млн руб. В собственности Палкина находятся две квартиры, жилой дом, а также два грузовых автомобиля. Сам депутат с марта проходил процедуру банкротства.


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Комментарии



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