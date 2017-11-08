Генпрокуратура попросила проверить на коррупцию заработавшего больше всех депутата Госдумы. По закону ему может грозить лишение депутатских полномочий
8 ноября 2017 22:15
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Согласно закону о противодействии коррупции (ст. 13.1), Палкину может грозить лишение депутатских полномочий.
В антикоррупционное управление заявление на парламентария, по информации издания, передал первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман. Прежде жалобу на Палкина он получил от прокуратуры Архангельской области, которую депутат представляет в нижней палате парламента. В этом обращении представители надзорного ведомства обвинили депутата в написании официальных запросов «в личных интересах». Сам Палкин, комментируя произошедшее в беседе с РБК, назвал обращение прокуратуры Архангельской области в Генпрокуратуру «игрой на опережение».
В частности, в апреле 2013 года, как напомнили в региональной прокуратуре, фирма «Котласский завод силикатного кирпича — сбыт», учредителем которой являлся Палкин, заключила договор со строительным предприятием «Опора-М» на поставку кирпича. В течение последующих двух лет, в 2014 и 2015 годах, завод поставил кирпичи, однако оплаты не получил. В целом долг строительного предприятия компании Палкина составил около 4 млн руб. В связи с этим «Котласский завод силикатного кирпича — сбыт» обратился в суд. Средства с «Опоры-М» по судебному решению были взысканы с процентами, однако позже строительная фирма обанкротилась. Несмотря на это, суд обязал ее выплатить все задолженности.
После этого 15 июня 2017 года Палкин, уже будучи депутатом (учредителем ООО «Котласский завод силикатного кирпича — сбыт» он являлся до 13 декабря прошлого года, сейчас этот пост занимает сын парламентария Павел), обратился в прокуратуру Архангельской области. «Опору-М» он обвинил в нарушении законодательства при исполнении муниципальных контрактов. Именно их исполняла строительная компания, когда завод Палкина поставлял ей кирпич.
Эту жалобу в архангельском надзорном ведомстве сочли направленной «в интересах аффилированного» с Палкиным «юридического лица».
Помимо этого в мае 2017 года парламентарий, по данным областной прокуратуры, просил надзорное ведомство предоставить ему налоговую информацию обо всех организациях, которые занимаются строительством в городе Котлас Архангельской области. В этом инспекция депутату отказала, аргументировав свое решение тем, что эти сведения являются налоговой тайной, которая может быть раскрыта только по решению суда.
После этого 6 июля 2017 года Палкин пожаловался на начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Эту жалобу в надзорном ведомстве связали с тем, что до того, как стать депутатом, Палкин являлся совладельцем нескольких строительных предприятий, которые работали в Котласе. А после избрания в Госдуму эти компании, по информации представителей архангельской прокуратуры, парламентарий перевел на своих сыновей — Павла и Михаила.
Таким образом, Палкин, как уверены в прокуратуре, преследует посредством этих обращений «свои личные цели» и не принимает меры по предотвращению конфликта интересов, чем нарушает ч. 2.2 ст. 6 закона о статусе депутата. Эта норма обязывает парламентариев сообщать в комиссию о доходах и имуществе о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая может привести к конфликту интересов.
РБК направил запросы в Генпрокуратуру России и прокуратуру Архангельской области.
Палкин в беседе с РБК назвал действия региональной прокуратуры «игрой на опережение». «Я предупредил [прокуратуру Архангельской области], что, так как не принимаются меры, я буду обращаться в Генеральную прокуратуру по поводу бездействия чиновников. Они решили опередить», — пояснил депутат.
В своем заявлении в надзорное ведомство относительно компании «Опора-М» он, по его словам, сообщал о необходимости проведения расследования по факту хищения бюджетных средств. «Строился простой кирпичный дом для расселения нуждающихся. Строился долго. Это было давно, я тогда еще не был депутатом Госдумы», — уточнил Палкин, напомнив, что строительная фирма, «получив более 70 млн руб., не рассчиталась с поставщиками». «И на 15 млн [руб.] практически похитила бюджетные средства», — подчеркнул депутат.
«Среди кредиторов было и мое бывшее предприятие, три с лишним миллиона [руб. представители «Опора-М»] должны ему», — добавил парламентарий, заметив, однако, что вопрос в данном случае «не в том, чтобы ему вернули деньги» и «не в лоббировании интересов». «Вопрос стоит так: накажите людей, которые похитили 15 млн руб. бюджетных денег», — сообщил Палкин.
Также депутат отметил, что обращался в налоговую инспекцию с просьбой предоставить ему налоговую информацию в связи с тем, что «на строительном рынке много фирм-однодневок». «У нас в Архангельской области широко практикуется методика строительства по принципу «как можно быстрее «кинуть», — рассказал Палкин. «Предприятие сгинуло, налоги никто не платил, деятельность свою не показывало, рабочие в основном без оформления и прочее и прочее. Собственник одной из таких строительных фирм, которая занимается подобными [оборотами], — брат зампрокурора», — уточнил парламентарий. «Они [представители архангельской прокуратуры] решили сыграть на опережение», — резюмировал он.
По жалобам на Палкина в Госдуме на 7 ноября было назначено срочное заседание комиссии о доходах, замечает со ссылкой на двух членов комиссии Русская служба Би-би-си. Однако впоследствии это мероприятие, по информации собеседников издания, не состоялось из-за «отсутствия кворума». Как рассказала позже газете «Известия» глава комиссии, депутат Наталья Поклонская, теперь это заседание состоится в следующий вторник, 14 ноября. На нем будут присутствовать представители ФСБ, администрации президента и Генпрокуратуры. Госдума, по словам Поклонской, уже получила все необходимые документы.
После того как комиссия проверит правомерность деятельности Палкина, депутат, по его словам, намерен обратиться в Генпрокуратуру. «Я, как и обещал, обязательно обращусь в Генеральную прокуратуру, следственные органы на принятие мер в связи с подтасовкой фактов, лоббированием интересов определенных структур, конфликтов интересов структур и так далее», — сообщил он РБК.
Согласно декларации Палкина о доходах, в 2016 году он заработал больше остальных думских парламентариев. Его доход в прошлом году составил 678 млн руб. В собственности Палкина находятся две квартиры, жилой дом, а также два грузовых автомобиля. Сам депутат с марта проходил процедуру банкротства.
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