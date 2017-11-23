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Генпрокуратура обвинила онкоцентр им. Блохина в поборах с пациентов

23 ноября 2017 23:32
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Там объяснили взимание платы «несостоятельностью» тарифа ОМС, который не покрывает расходы на лечение.
Как сообщает РБК, в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н.Блохина (известен как онкоцентр на Каширском шоссе) требовали с пациентов деньги ​за услуги, которые по закону оказываются бесплатно, говорится в представлении, которое Генпрокуратура внесла в Министерство здравоохранения. ​Копия документа есть в распоряжении РБК. Подлинность представления подтвердили РБК в надзорном ведомстве. Число пострадавших пациентов в Генпрокуратуре оценили в 2,2 тыс. Директор центра Михаил Давыдов, об отставке которого было объявлено 14 ноября, называет ситуацию «подраздутой».

Документ за подписью первого замгенпрокурора Александра Буксмана датирован апрелем 2017 года, но ранее информации о нем в публичном доступе не было. Прокурорская проверка в онкоцентре проходила по заявлению председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Натальи Стадченко.

С 2015 года 2171 пациент онкоцентра был вынужден заплатить за высокотехнологичную медпомощь, которая по закону «Об основах охраны здоровья граждан» финансируется из бюджета, говорится в документе. Общая сумма незаконных выплат за высокотехнологичные услуги составила 3,85 млн руб.

Еще 108 пациентов платно получили обычные услуги, которые подпадают под программу обязательного медицинского страхования. По результатам экспертизы, проведенной московским отделением ФОМС, услуги, за которые пациенты заплатили в общей сложности 5,38 млн руб., были на самом деле страховыми случаями.

«Выявленные факты повлекли нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и свидетельствуют о ненадлежащем контроле министерства за деятельностью подведомственных учреждений», — говорится в представлении. Буксман предлагает министру здравоохранения Веронике Скворцовой привлечь к ответственности виновных должностных лиц и медиков и возместить пациентам «необоснованно понесенные расходы». ​Через месяц после получения представления (то есть в мае этого года) Минздрав должен был отчитаться перед Генпрокуратурой о принятых мерах.

В пресс-службе Минздрава отказались отвечать на запрос РБК. В онкоцентре итоги прокурорской проверки назвали «неоднозначными». «Необходимость дополнительной оплаты медицинского лечения возникает из-за того, что существующий тариф ОМС не покрывает те обследования и те лечебные мероприятия, которые должны выполняться в интересах пациента. Именно поэтому пациентам было рекомендовано выполнение тех или иных обследований или медицинских манипуляций на платной основе», — пояснили в пресс-службе учреждения. В онкоцентре не ответили на вопрос о том, были ли устранены выявленные прокуратурой нарушения.

Пациенты платили за эти процедуры добровольно, заключая с медучреждением договор, отметили в онкоцентре. Причиной того, что с пациентов взималась плата, в онкоцентре назвали «несостоятельный тариф ОМС». «Специалисты НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, которые рекомендовали выполнение тех или иных видов обследований, преследовали единственную цель: обеспечение полноценного и максимального эффективного обследования и лечения пациентов», — подытожили в учреждении.

Директор НМИЦ Михаил Давыдов сообщил, что речь идет о платах за анализы. «Это была проверка в 2015 году, речь шла о якобы незаконной плате за анализы пациентов. Это все подраздули сильно в итоге», — указал он.

В ФОМС не ответили на вопросы РБК, но подтвердили, что проверяли онкоцентр. «Такое позволяют себе многие российские больницы — брать деньги за бесплатные услуги. Но в онкологии такое поведение особенно цинично, потому что речь идет практически о шантаже смертью», — заявил РБК президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

В середине ноября стало известно, что директор Онкоцентра им. Блохина Михаил Давыдов покинет свой пост, также он перестанет быть главным онкологом Минздрава. «Ухожу, заканчивается контракт, по собственному желанию не продляю», — сообщил РБК Давыдов. 1 октября 2017 года в России вступил в силу принятый летом Госдумой закон, который ограничивает предельный возраст главных врачей и их заместителей 65 годами. При этом срок пребывания главврача в должности может быть продлен до 70 лет по решению коллектива организации. Михаилу Давыдову 11 октября исполнилось 70 лет.

Ряд деятелей медицины и известных артистов 22 ноября вступились за Давыдова. Против его снятия с поста на пресс-конференции высказались президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, директор онкологического кластера «Медси», бывший главный врач 62-й московской онкологической больницы Анатолий Махсон и певцы Иосиф Кобзон, Александр Буйнов и Александр Розенбаум.

В адрес руководителя онкоцентра были нарекания, что он «любит деньги», но Давыдов в этом не виноват, заявил Рошаль. «Это государство поставило нас в такие условия. Сделайте так, чтобы тарифы [плата больничным учреждениям от фонда ОМС] были нормальные, обеспечение [лекарствами и расходными материалами]», — объяснил он.



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Комментарии



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