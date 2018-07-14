Гендиректор авиакомпании iFly арестован по делу о получении взятки
14 июля 2018 13:11
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РБК направил запрос в iFly, представитель Росавиации отказался от комментариев.
«На взаимоотношениях туроператора (Tez Tour) и авиаперевозчика (iFly) это никак не скажется», — заявил РБК Буртин. По его словам, сейчас у iFly минимальные объемы в полетной программе Tez Tour. Как уточнил представитель Tez Tour, туроператор летает на бортах iFly в Турцию, Испанию, Болгарию и Китай. «Основные партнеры авиакомпании в этом сезоне — другие туроператоры, в частности TUI и «Интурист», — отметил он.
Представитель «Интуриста» сказал, что доля iFly в общей перевозке в этом сезоне не превышает 5%: авиакомпания осуществляет для «Интуриста» прежде всего чартерные перевозки в турецкий Даламан. Представитель TUI сообщил, что компания является одним из заказчиков рейсов iFly на турецком направлении, однако работает с ним через посредника, но самого посредника он не назвал.
iFly — российский чартерный перевозчик, выполняющий рейсы в Турцию, Таиланд, Италию и другие страны. В его эксплуатации находятся девять самолетов — восемь Airbus и один Boeing, следует из данных реестра Росавиации. Компания занимает 20-е место среди российских авиакомпаний по объему перевозок: по итогам 2017 года она перевезла 746,6 тыс. человек (на 85% больше, чем в 2016 году).
Помимо Буртина совладельцами компании «Ай Флай» (она оперирует под брендом iFly) являются его сын Иван (66%) и «Шелковый путь» (9%), подконтрольный гонконгской Joy Tour Global Ltd.
В середине мая 2018 года Росавиация урезала чартерную программу iFly на июнь на 10% из-за многочисленных задержек и отмен рейсов с 15 апреля по 14 мая, а также отсутствия необходимого количества резервных судов. По итогам мая iFly, по данным ведомства, стала одним из рекордсменов по задержкам — 8,9% рейсов было задержано более чем на два часа. 3 июля Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку из-за инцидента с пассажирским самолетом iFly, экстренно севшим в аэропорту Внуково. Самолет пошел на посадку, поскольку сработал датчик — упал уровень гидравлической жидкости.
У Росавиации были претензии к iFly еще в 2016 году. Ведомство ограничивало срок сертификата эксплуатанта компании с августа по октябрь, но позже ограничение было снято.
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Комментарии
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