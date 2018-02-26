Гендиректор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин не смирился с отставкой

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Во время рассмотрения вопроса об отстранении от должности г-н Кирилин с прессой почти не общался. Однако после оглашения решения судьи Александра Саломатина, он заявил СМИ о своем намерении подать апелляцию.Эту информацию «СО ОНЛАЙН» подтвердили и в Самарском районном суде. «Жалоба от Кирилина поступила, в ближайшее время она должна быть направлена на рассмотрение в Самарский областной суд», — пояснили «СО ОНЛАЙН» в суде Самарского района.Александр Кирилин сейчас проходит подозреваемым по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. В версии СК, в 2012–2016 годах гендиректор РКЦ инициировал заключение договора поставки гидравлического вытяжного пресса немецкой фирмы Schuler с ООО «Союзобщемашимпорт». Фирма, как считают правоохранители, была аффилирована с лицами из окружения Кирилина. Переплата при покупке пресса составила 2 млн евро. Именно эта сумма сейчас фигурирует в деле Кирилина в качестве ущерба.