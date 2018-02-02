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ГИБДД: За оставление водителями места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность

2 февраля 2018 17:20
214
Водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию.
На территории Самарской области участились случаи оставления водителями места дорожно-транспортного происшествия. Независимо от наступивших последствий - были погибшие или пострадавшие в происшествиях люди или нет - розыск водителей, скрывшихся с места ДТП, производится в обязательном порядке.

В январе 2018 года в Самарской области 40 автомобилистов после совершения ДТП скрылись с места происшествия. Принятыми мерами розыска сотрудники полиции установили 30 человек.

Если сравнивать аналогичные показатели с прошлым годом, то за первый месяц 2017 года разыскано 24 автомобилиста из 35-ти скрывшихся с места ДТП, что составляет 68,5 %.

Напоминаем, что водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, должен принять все меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В целях установления транспортного средства и личности скрывшегося водителя сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий. В первую очередь опрашиваются пострадавшие и устанавливаются очевидцы. Изымаются записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных по маршруту возможного следования транспортного средства. Собираются вещественные доказательства. Это могут быть фрагменты автомобиля, осколки бампера, зеркал, какого либо навесного оборудования, по которым определяется модель автомобиля, его цвет и прочие установочные данные. По этим параметрам сотрудниками проделывается огромный объём работы по имеющимся информационным ресурсам ГИБДД, делается выборка и определяется имеющийся круг автомобилей. После этого начинается кропотливая отработка по адресам собственников автомобилей, осмотр транспортных средств, обследование ГСК, парковок, стоянок и сервисов, где возможен отстой поврежденного транспортного средства. В 80% случаях водители устанавливаются и привлекаются к ответственности.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию. За данное нарушение в соответствии с ч.2. ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством от 12 до 18 месяцев или административный арест до 15 суток. В случае причинения тяжкого вреда здоровью пострадавшего, водитель привлекается к уголовной ответственности.

Если вы стали свидетелями подобных происшествий, сообщите об этом по номеру телефона 02 или по телефону доверия Управления ГИБДД – (846) 340-01-02, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



 
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Комментарии



Закон
2 февраля 2018  17:20
Водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию.
ГИБДД: За оставление водителями места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность
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