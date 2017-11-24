Футбольный фанат из Самары осужден за создание экстремистской группировки

70

Мужчина объединил вокруг себя 12 человек от 18 до 30 лет. Они называли себя самарской организацией футбольных болельщиков T.O.Y.S. (The Opposition Young Supporters, в 2017 г. внесена в официальный список запрещенных в России экстремистских организаций).По данным правоохранителей, руководитель и участники организации вели экстремистскую деятельность. Они то и дело устраивали драки и нападения на уроженцев соседних республик, за что неоднократно оказывались в полиции и на скамье подсудимых.Суд назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также длительным запретом на посещение массовых мероприятий, а особенно ЧМ-2018.