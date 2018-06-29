Я нашел ошибку
Главные новости: 
Михаил Бабич поощрил сотрудников правоохранительных органов Самарской области в связи с 300-летием российской полиции
Михаил Бабич поощрил сотрудников правоохранительных органов Самарской области в связи с 300-летием российской полиции
30 июня и 1 июля в Самаре на пешеходной ул. Куйбышева пройдут грандиозные карнавальные шествия в честь ЧМ-2018.
В Самаре в выходные карнавал!
Главной темой танцевального парада в субботу будут латиноамериканские танцы.
Настоящий бразильский карнавал устроят в Самаре в преддверии матча между Бразилией и Мексикой
Детальный аудит громко анонсированных в предыдущие пять лет «проектов созидания» и последовательное наведение порядка во всех сферах государственного управления - первоочередная задача, поставленная главой региона Дмитрием Азаровым.
Курам на смех: Долгострой Сергиевской птицефабрики стал памятником неэффективной и бесконтрольной траты бюджетных денег
Дмитрий Азаров о том, будет ли улица Куйбышева пешеходной
Дмитрий Азаров о том, будет ли улица Куйбышева пешеходной
Советник директора Росгвардии принял участие в стратегической сессии в Южном городе.
Александр Хинштейн возьмет на контроль проблемы Волжского района Самары
Это позволит снизить издержки залогодержателя, что будет способствовать созданию более выгодных условий для заемщика, полагают разработчики закона.
Росреестр Самарской области: Ипотечная закладная станет электронной
Речь идет о реализации госпрограммы устойчивого развития сельских территорий.
Дмитрий Азаров проводит большое совещание с руководством районов, профильных министерств и активными жителями
сегодня  Пятница, 29 июня, 17:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/06:
USD 63.29
0.15
EUR 73.09
-0.51
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Французские управленцы «Электрощита» не смогли переиграть изобретателя Степанова

29 июня 2018 14:07
128
«Электрощит» доказывает, что использовавшееся Дмитрием Степановым в производстве устройство для защиты трансформаторов от перенапряжений нельзя считать изобретением.
Президиум суда по интеллектуальным правам РФ не вознаградил упорство компании «ГК „Электрощит“ — ТМ Самара», которая с 2012 года пытается лишить патента изобретателя Дмитрия Степанова. Апелляция предприятия проиграна им в этот понедельник, 25 апреля, передает "Самарское обозрение".

«Электрощит» доказывает, что использовавшееся Дмитрием Степановым в производстве устройство для защиты трансформаторов от перенапряжений нельзя считать изобретением. Патент на устройство был выдан еще в 2005 году. Спустя семь лет, когда самарское предприятие уже являлось частью группы «Шнайдер Электрик» («Schneider Electric»), г-н Степанов обнаружил, что его устройство используется в производстве без авторских отчислений. Он обратился в суд и выиграл его. От «Электрощита» потребовали выплатить 209,6 тысяч рублей в пользу истца, а само устройство использовать запретили.

После этого «Электрощит» попытался доказать, что изобретение на самом деле таковым не является и обратился в Роспатент, а потом и в Суд по интеллектуальным правам, однако и здесь потерпел неудачу. Теперь единственный шанс для компании оспорить ранее вынесенные решения — обратиться в Верховный Суд РФ. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
29 июня 2018  14:07
«Электрощит» доказывает, что использовавшееся Дмитрием Степановым в производстве устройство для защиты трансформаторов от перенапряжений нельзя считать изобретением.
Французские управленцы «Электрощита» не смогли переиграть изобретателя Степанова
«Электрощит» доказывает, что использовавшееся Дмитрием Степановым в производстве устройство для защиты трансформаторов от перенапряжений нельзя считать... Закон
123
27 июня 2018  23:55
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года.
ВС признал законным требование для водителей надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке ночью вне городов
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года.  Закон
670
27 июня 2018  20:47
Адвокат Андрея Ковальчука заявил суду Берлина о невозможности выдачи бизнесмена Москве из-за грозящего ему пожизненного срока и состояния российских тюрем.
Основной фигурант «кокаинового дела» попросил суд Берлина не выдавать его Москве
Адвокат Андрея Ковальчука заявил суду Берлина о невозможности выдачи бизнесмена Москве из-за грозящего ему пожизненного срока и состояния российских тюрем.  Закон
370
26 июня 2018  15:10
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.
В постановлении Верховного Суда говорится, что арест для нарушителей на митингах должен быть крайней мерой
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.   Закон
412
22 июня 2018  14:59
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС предложил наказывать по делам о публичных мероприятиях.
Верховный суд предложил приравнять несколько пикетов к несогласованному митингу
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС... Закон
322
22 июня 2018  07:19
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.
Вейпы попадут под законы для обычных сигарет
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.... Закон
329
22 июня 2018  06:55
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал жертвой нечистоплотных партнеров.
Экс-директора «Анжи» заподозрили в краже денег болельщиков ЧМ-2018
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал... Закон
291
Весь список
Происшествия
29 июня 2018  13:44
В Самаре из-за столкновения пяти автомобилей вознркла огромная пробка
В Самаре из-за столкновения пяти автомобилей возникла огромная пробка
Машины встали от тоннеля на 18 км до Мехзавода. Происшествия
146
29 июня 2018  12:12
Ребёнок задолжал МТС полмиллиона рублей
Ребёнок задолжал МТС полмиллиона рублей
Во время путешествия в Болгарию интернетом сына пользовались около 15 детей. Происшествия
162
29 июня 2018  09:37
В Тольятти разыскивают девочку-подростка, ушедшую из больницы
В Тольятти разыскивают девочку-подростка, ушедшую из больницы
Пациентка самовольно ушла из отделения. Происшествия
153
Весь список
Криминал
27 июня 2018  12:10
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
348
26 июня 2018  11:06
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
502
23 июня 2018  09:56
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
626
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1955
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
661
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
740
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
186
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
128
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
136
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1260
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2471
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
120
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
504
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
789
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
958
Весь список

Мероприятия
В Самаре отпразднуют Сабантуй
На сызранский фестиваль «Рыба-раки» приедет Международный Арт-поезд
«Барабаны мира» приглашают гостей на юбилейный фестиваль в Самарской области
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда