Французские управленцы «Электрощита» не смогли переиграть изобретателя Степанова

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«Электрощит» доказывает, что использовавшееся Дмитрием Степановым в производстве устройство для защиты трансформаторов от перенапряжений нельзя считать изобретением. Патент на устройство был выдан еще в 2005 году. Спустя семь лет, когда самарское предприятие уже являлось частью группы «Шнайдер Электрик» («Schneider Electric»), г-н Степанов обнаружил, что его устройство используется в производстве без авторских отчислений. Он обратился в суд и выиграл его. От «Электрощита» потребовали выплатить 209,6 тысяч рублей в пользу истца, а само устройство использовать запретили.После этого «Электрощит» попытался доказать, что изобретение на самом деле таковым не является и обратился в Роспатент, а потом и в Суд по интеллектуальным правам, однако и здесь потерпел неудачу. Теперь единственный шанс для компании оспорить ранее вынесенные решения — обратиться в Верховный Суд РФ.