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Дело о мошенничестве с госсубсидией компании «Седьмая студия» было возбуждено еще в 2015 году, однако о нем стало известно только после обысков, которые прошли в мае этого года в «Гоголь-центре», дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам.
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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Фигурантка «дела «Седьмой студии» дала показания против Серебренникова

9 августа 2017 23:28
309
Дело о мошенничестве с госсубсидией компании «Седьмая студия» было возбуждено еще в 2015 году, однако о нем стало известно только после обысков, которые прошли в мае этого года в «Гоголь-центре», дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам.
Режиссер и художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников создал компанию «Седьмая студия» для «реализации преступного умысла» на хищение государственной субсидии на поддержку современного искусства. Об этом говорится в показаниях бухгалтера компании Нины Масляевой, которые прочла на заседании судья Мосгорсуда Светлана Александрова, передает РБК.

По делу проходят бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Серебренников остается в статусе свидетеля.

«Итин, Серебренников и Малобродский создали АНО «Седьмая студия» для реализации преступного умысла», — говорится в протоколе допроса Масляевой. Согласно документу, Масляева в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства; наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению.


В конце июня расследование дела было поручено центральному аппарату СКР (ранее оно было в производстве московского следственного управления). Спустя месяц, 25 июля, обвиняемым было предъявлено новое обвинение, следует из материалов дела. В нем суть деяния, которое вменяют фигурантам, не конкретизирована, пояснила журналистам адвокат Малобродского Ксения Карпинская: «Просто сказано, что они работали в «Седьмой студии» и тратили государственные деньги; как именно — не уточняется», — сказала защитник. Сумма ущерба, которую теперь вменяют обвиняемым, составляет 68 млн руб., уточнила Карпинская. Фамилия Серебренникова в обвинении не звучит, добавила адвокат.

Дело о мошенничестве с госсубсидией компании «Седьмая студия» было возбуждено еще в 2015 году, однако о нем стало известно только после обысков, которые прошли в мае этого года в «Гоголь-центре», дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам. По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» путем разнообразных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в 200 млн руб.

В частности, Малобродскому ранее вменяли хищение 2,3 млн руб., выделенных на постановку «Сна в летнюю ночь», а Итину и Масляевой — то, что они вместе с неустановленными лицами изготовили фальшивую отчетность о работах на 1,2 млн руб., которые в действительности не проводились. Масляева после задержания показала, что всего с 2014 года со счета «Седьмой студии» было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок. Она также рассказала следствию, что в «Седьмой студии» была фиктивно трудоустроена ее дочь, чья зарплата обналичивалась и передавалась руководству компании, в том числе Серебренникову. ​

Серебренников проходит по делу свидетелем. Руководство страны решило отказаться от его уголовного преследования, сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к официальным лицам и самому режиссеру. Однако у Серебренникова был изъят загранпаспорт, рассказал он сам в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.


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Комментарии



Закон
9 августа 2017  23:28
Дело о мошенничестве с госсубсидией компании «Седьмая студия» было возбуждено еще в 2015 году, однако о нем стало известно только после обысков, которые прошли в мае этого года в «Гоголь-центре», дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам.
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