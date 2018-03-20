Фигурантам уголовных дел, связанных с нарушением ПДД предлагают запретить садиться за руль, пока идет следствие

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На данный момент согласно действующему законодательству для фигурантов уголовных дел применяются такие меры, как домашний арест, заключение под стражу, подписка о невыезде или личное поручительство. Если законопроект будет принят, то список дополнится пунктом «запрет определенных действий». Речь идет о тех уголовных делах, которые ведутся по статье УК 264 и 264.1 (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью). Именно фигурантам этих уголовных дел и хотят запретить водить автомобиль на время следствия. Для этого, если будет наложено соответствующее ограничение, то водительское удостоверение у водителя изымут, а храниться оно будет в материалах дела.Эту инициативу поддерживает партнер адвокатского бюро «Линия права» Владислав Тепляшин. Он данный законопроект считает разумным и предполагает, что идею законодатели почерпнули из судебной практики США.