ФСО намерена отсудить 800 тысяч рублей у Ярмольника за разбитый Mercedes

105

— В иске указывается, что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Л. Ярмольника произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО, — сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.Как указало в исковом заявлении ведомство, после аварии Mercedes был восстановлен в специализированной организации. Однако страховая компания выплатила сумму, покрывающую лишь часть ремонта. Остаток средств, потраченных на ремонт машины в размере 800 тысяч рублей, должен выплатить виновник аварии, указали в ФСО.Сам же популярный артист не отрицает своей вины в ДТП. Однако не согласен с тем, что остался что-то должен ведомству.— Да, ФСО подала на меня в суд за ДТП, которое произошло ещё в 2016 году. А спустя 1,5 года у них ко мне возникли дополнительные претензии. Хотя страховая компания давно уже всё выплатила им. Я готов к суду, делом занимается мой адвокат. Надо детально разобраться, почему возник этот иск. Суда с ФСО я не опасаюсь, хотя в шутку можно сказать, что раз ФСО, то поэтому и подан иск, — заявил агентству городских новостей "Москва" Ярмольник.Отметим, первое заседание по данному делу состоится 21 августа.