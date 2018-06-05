ФСИН потребовала с осужденного экс-главы службы Александра Реймера 2,2 млрд рублей
5 июня 2018 15:03
Иск также подан к экс-замдиректора ФСИН Николаю Криволапову, экс-директору ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН Виктору Определенову и бизнесмену Николаю Мартынову. Заседание по иску состоится 28 июня, отметила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
В июне суд приговорил Реймера к восьми годам колонии и штрафу в 800 тыс. руб., Криволапова — пяти годам колонии и штрафу в 600 тыс. руб., Определенова — шести годам колонии и штрафу в 700 тыс. руб. В ноябре Мосгорсуд отменил штраф Реймеру, оставив сроки наказания без изменений.
Реймера обвиняли в мошенничестве и злоупотреблением должностными полномочиями. Следствие установило, что электронные браслеты для подследственных, которые содержатся под домашним арестом, приобретались по завышенной цене у единственного предприятия — НПО «Мета». Директор компании Николай Мартынов, как выяснил суд, делил выручку с экс-директором ФСИН.
«Мета» обналичивала средства от закупки браслетов через фирмы-однодневки. Таким образом, 2,3 млрд руб. ушли на цели, не связанные с нуждами ФСИН. Из них 1,3 млрд руб. было похищено. По версии следствия, Мартынов лично передал Реймеру откат в 140 млн руб.
Мартынова в июле 2016 года приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии. В сентябре 2017 года он вышел на свободу условно-досрочно.
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