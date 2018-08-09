ФСБ задержала в Москве фигуранта «дела «русской мафии» в Италии
9 августа 2018 18:32
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«Вместе с Есиным были задержаны еще шесть человек, известно, что их подозревают в совершении преступлений по ст. 159 УК (мошенничество), ст. 163 (вымогательство), ст. 222 УК (незаконное хранение оружия)», — рассказал собеседник РБК в полиции. По его словам, обыски и задержания начались рано утром и продолжаются до сих пор.
В следственном управлении СКР по ВАО от комментариев отказались. РБК отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России с просьбой подтвердить факт задержания.
В 2010 году сотрудники московского уголовного розыска задерживали Есина и еще 23 человек в столичном караоке-баре «Зебра», сообщал МК. Встреча в ресторане проходила 16 сентября в день, когда снайпер совершил в центре Москвы покушение на криминального авторитета Аслана Усояна (по кличке Дед Хасан).
В публикации говорилось, что среди собравшихся были представители солнцевского и кунцевского криминальных сообществ. Там также было отмечено, что «лидеры этих групп давно стали бизнесменами и не отождествляют себя с криминалом». По оперативным данным, они планировали обсудить вопросы раздела сфер влияния в Москве, а также разрешить «конфликтную ситуацию», говорилось в публикации «Московского комсомольца».
Известность Есин получил после задержания в Италии, куда он переехал в 1995 году. В марте 1997 года он был задержан в курортном городке Мадонна-ди-Кампильи вместе с 13 другими российскими гражданами в ходе спецоперации итальянской полиции против «русской мафии». Их обвинили в принадлежности к организованной преступности и отмывании миллионов долларов через инвестиции в туризм и недвижимость. Как говорил Есин в интервью «Коммерсанту» в 2002 году, в деле фигурировало отмывание $6 млрд. Он также утверждал, что один из свидетелей по делу дал показания о том, что в Москве группировка Есина состоит из 900 человек и имеет арсенал оружия, а также у группировки есть подводная лодка для перевозки наркотиков.
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