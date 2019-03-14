ФСБ задержала директора крупнейшего в России производителя троллейбусов
14 марта 2019 16:19
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Машиностроительная компания «Тролза» является крупнейшим в России производителем троллейбусов.
По данным обоих изданий, операцию проводили УФСБ и СУ СКР по Саратовской области. Официально правоохранительные органы не подтверждали информацию о задержании Котвицкого.
Источники «Взгляд-инфо» и ИА «Свободные новости» сообщили, что руководителя предприятия проверяют на причастность к коррупционному преступлению, совершенному в 2015 году. По предварительным данным «Взгляд-инфо», речь идет о возможной взятке налоговому инспектору.
«Сумма вознаграждения составила 3 млн руб.», — сказал собеседник издания, добавив, что инспектор, получивший взятку, уволилась из структур налоговой службы около двух лет назад.
На заводе «Тролза» отказались комментировать РБК сообщения о задержании Котвицкого.
Местные СМИ также напоминают, что в конце февраля сотрудники предприятия были отправлены в вынужденные отпуска из-за отсутствия заказов. Позже региональное министерство промышленности сообщило, что производство на предприятии возобновили.
По данным на сайте «Тролзы», на 2016 год завод выпускал более 66 тыс. троллейбусов, что ставит компанию на первое место в мире по этому показателю. Продукцию предприятия используют 19 стран и 89 городов России.
Фото: ТАСС
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