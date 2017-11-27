ФСБ решило: в России в онлайн-игры будут пускать по паспорту

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Совет безопасности России даже установил крайние сроки предоставления необходимого пакета документов — до 1 июня 2018 года. Помимо онлайн-игр будут идентифицироваться и пользователи социальных сетей.Согласно готовящемуся закону, все онлайн-игры будут приравниваться к организаторам распространения информации. Это означает, что на них будут распространяться те же меры, что и с 1 января 2018 года на мессенджеры.Обязательная идентификация предусматривает регистрацию по действующему номеру телефона. Затем эти данные будут переданы в правоохранительные органы.По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, данные меры избыточны, а рождение законопроекта основано исключительно на мифах, что террористы переписываются между собой в многопользовательских онлайн-играх.Фото: iphones.ru