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ФСБ решило: в России в онлайн-игры будут пускать по паспорту

27 ноября 2017 23:31
238
Помимо онлайн-игр будут идентифицироваться и пользователи социальных сетей.
Совместно с ФСБ Минкомсвязи заявило о планах разработки специального законопроекта, который позволит идентифицировать пользователей онлайн-игр, сообщает iphones.ru.

Совет безопасности России даже установил крайние сроки предоставления необходимого пакета документов — до 1 июня 2018 года. Помимо онлайн-игр будут идентифицироваться и пользователи социальных сетей.

Согласно готовящемуся закону, все онлайн-игры будут приравниваться к организаторам распространения информации. Это означает, что на них будут распространяться те же меры, что и с 1 января 2018 года на мессенджеры.

Обязательная идентификация предусматривает регистрацию по действующему номеру телефона. Затем эти данные будут переданы в правоохранительные органы.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, данные меры избыточны, а рождение законопроекта основано исключительно на мифах, что террористы переписываются между собой в многопользовательских онлайн-играх.  



Фото:     iphones.ru
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