ФСБ объявила о задержании в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
31 декабря 2018 13:29
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«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», — приводит сообщение ФСБ агентство ТАСС.
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве.
Подробностей задержания и других деталей в ФСБ не привели.
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