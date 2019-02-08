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ФСБ России задержала банду фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России

8 февраля 2019 20:30
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У бандитов изъяты десятки миллионов поддельных рублей.
ФСБ России задержала банду фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России. У бандитов изъяты десятки миллионов поддельных рублей. Между тем Центробанк РФ рапортует, что в прошлом, 2018 году общее число фальшивых денег достигло отметки в 38,5 тысячи, это на 15% меньше, чем в 2017-м, передает life.ru.

По данным следствия, в банду фальшивомонетчиков входило более 30 человек, которые на территории столичного региона и ещё более 20 областей Центральной России сбывали " высококачественные" поддельные денежные 5-тысячные купюры.

Как отмечают оперативники МВД России, так называемая производственная база у фальшивомонетчиков находилась в столице Республики Дагестан — городе Махачкале — и соседнем Каспийске.

— В этих городах у бандитов были оборудованы подпольные лаборатории по производству поддельных денег. При обыске там оперативники обнаружили фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей на сумму около 30 миллионов рублей, а также заготовки на сумму более 100 миллионов рублей, — рассказал Лайфу собеседник в МВД России.

Кроме того, в тайниках сыщики нашли оборудование, в том числе клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер и принтер, на котором и изготовлялись подделки.

В МВД России предполагают, что именно из Махачкалы и Каспийска десятки миллионов фальшивых рублей направлялись курьерами в российские города, в том числе Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

— Сейчас нельзя исключать, что напечатанные бандитами десятки тысяч поддельных 5-тысячных купюр — а это десятки, а может, и сотни миллионов рублей — просто "осели" в хранилищах банков и попали в денежный товарооборот, — подчёркивает собеседник Лайфа из МВД России

Пока следственные органы МВД России возбудили девять уголовных дел по фактам производства и сбыта поддельных денежных купюр.

Между тем Центробанк России заявил, что в минувшем году в нашей стране стало больше фальшивых 5-тысячных купюр, зато остальных подделок — значительно меньше.

Оказалось, что количество поддельных 5-тысячных купюр увеличилось на 3% за прошлый год и достигло 27,8 тысячи банкнот. При этом общая сумма таких фальшивок приблизилась к отметке в 139 млн рублей.

В то же время общее число фальшивых купюр достигло отметки в 38,5 тысячи, а это на 15% меньше, чем в 2017 году. Тогда было выявлено 45,3 тысячи банкнот.

Однако эксперты, опрошенные Лайфом, уверены, что фальшивок было бы ещё больше, если бы не технологическое "перевооружение" систем защиты российских банков.

— За последние несколько лет кредитные организации оснастили банкоматы, терминалы по приёму различных платежей и кассы самих отделений специальными датчиками считывания защитных признаков банкнот, что позволяет распознать подделки, — объясняет собеседник Лайфа в МВД России.

Поскольку фальшивки всё ещё изымаются, значит, по словам полицейского, этих мер оказалось недостаточно, чтобы поставить заслон фальшивым купюрам.

— Наши специалисты совместно с представителями ЦБ РФ регулярно проводят в банках инструктаж, как распознавать оказавшиеся в банкоматах подделки, — рассказывает Лайфу полицейский.

— Ведь злоумышленники именно через банкоматы реализуют липовые купюры, изготовленные на основе подлинных, но неплатёжеспособных банкнот, в том числе склеенные из разных номиналов или склеенные из фрагментов подлинных и поддельных денежных знаков, — говорит оперативник.

Полицейские предупреждают, что есть пять способов изготовления поддельных купюр: фотографический, полиграфический, электрографический, рисование и так называемое двукратное копирование. Одной из самых больших сложностей для фальшивомонетчиков оказывается изготовление денежной бумаги.

Основным способом изготовления фальшивых денег является полная и частичная подделка. Это когда фальшивку изготовляют из частей настоящих (меньшего значения) и поддельных купюр. Ведь, согласно правилам ЦБ РФ, в банке можно обменять повреждённую купюру площадью не менее 55%, этим мошенники и пользуются.

— Злоумышленники режут подлинную купюру на три части, чтобы площадь средней части была не менее 55%. Она обменивается в банке по номиналу. А так называемые обрезки с водяными знаками прикрепляют к фальшивой середине. Как правило, такие купюры сбывают в маленьких магазинчиках, где кассы не оборудованы специальными сканерами, распознающими подделки, и на рынках, — подытожил оперативник ГУБиПК МВД России.


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