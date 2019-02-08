ФСБ России задержала банду фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России

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По данным следствия, в банду фальшивомонетчиков входило более 30 человек, которые на территории столичного региона и ещё более 20 областей Центральной России сбывали " высококачественные" поддельные денежные 5-тысячные купюры.Как отмечают оперативники МВД России, так называемая производственная база у фальшивомонетчиков находилась в столице Республики Дагестан — городе Махачкале — и соседнем Каспийске.— В этих городах у бандитов были оборудованы подпольные лаборатории по производству поддельных денег. При обыске там оперативники обнаружили фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей на сумму около 30 миллионов рублей, а также заготовки на сумму более 100 миллионов рублей, — рассказал Лайфу собеседник в МВД России.Кроме того, в тайниках сыщики нашли оборудование, в том числе клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер и принтер, на котором и изготовлялись подделки.В МВД России предполагают, что именно из Махачкалы и Каспийска десятки миллионов фальшивых рублей направлялись курьерами в российские города, в том числе Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.— Сейчас нельзя исключать, что напечатанные бандитами десятки тысяч поддельных 5-тысячных купюр — а это десятки, а может, и сотни миллионов рублей — просто "осели" в хранилищах банков и попали в денежный товарооборот, — подчёркивает собеседник Лайфа из МВД РоссииПока следственные органы МВД России возбудили девять уголовных дел по фактам производства и сбыта поддельных денежных купюр.Между тем Центробанк России заявил, что в минувшем году в нашей стране стало больше фальшивых 5-тысячных купюр, зато остальных подделок — значительно меньше.Оказалось, что количество поддельных 5-тысячных купюр увеличилось на 3% за прошлый год и достигло 27,8 тысячи банкнот. При этом общая сумма таких фальшивок приблизилась к отметке в 139 млн рублей.В то же время общее число фальшивых купюр достигло отметки в 38,5 тысячи, а это на 15% меньше, чем в 2017 году. Тогда было выявлено 45,3 тысячи банкнот.Однако эксперты, опрошенные Лайфом, уверены, что фальшивок было бы ещё больше, если бы не технологическое "перевооружение" систем защиты российских банков.— За последние несколько лет кредитные организации оснастили банкоматы, терминалы по приёму различных платежей и кассы самих отделений специальными датчиками считывания защитных признаков банкнот, что позволяет распознать подделки, — объясняет собеседник Лайфа в МВД России.Поскольку фальшивки всё ещё изымаются, значит, по словам полицейского, этих мер оказалось недостаточно, чтобы поставить заслон фальшивым купюрам.— Наши специалисты совместно с представителями ЦБ РФ регулярно проводят в банках инструктаж, как распознавать оказавшиеся в банкоматах подделки, — рассказывает Лайфу полицейский.— Ведь злоумышленники именно через банкоматы реализуют липовые купюры, изготовленные на основе подлинных, но неплатёжеспособных банкнот, в том числе склеенные из разных номиналов или склеенные из фрагментов подлинных и поддельных денежных знаков, — говорит оперативник.Полицейские предупреждают, что есть пять способов изготовления поддельных купюр: фотографический, полиграфический, электрографический, рисование и так называемое двукратное копирование. Одной из самых больших сложностей для фальшивомонетчиков оказывается изготовление денежной бумаги.Основным способом изготовления фальшивых денег является полная и частичная подделка. Это когда фальшивку изготовляют из частей настоящих (меньшего значения) и поддельных купюр. Ведь, согласно правилам ЦБ РФ, в банке можно обменять повреждённую купюру площадью не менее 55%, этим мошенники и пользуются.— Злоумышленники режут подлинную купюру на три части, чтобы площадь средней части была не менее 55%. Она обменивается в банке по номиналу. А так называемые обрезки с водяными знаками прикрепляют к фальшивой середине. Как правило, такие купюры сбывают в маленьких магазинчиках, где кассы не оборудованы специальными сканерами, распознающими подделки, и на рынках, — подытожил оперативник ГУБиПК МВД России.