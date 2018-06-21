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ФАС завела дело из-за неверных данных о числе зараженных половыми инфекциями россиян в рекламе презервативов Durex

21 июня 2018 07:10
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Производителем презервативов является компания Reckitt Benckiser Group, расположенная в Великобритании.
Федеральная антимонопольная служба возбудила производство против компании «Реккит Бензикер Хэлскэр» за рекламу презервативов Durex, определение службы опубликовано на сайте ФАС. По мнению властей, компания привела недостоверную информацию о результатах исследования, что противоречит ФЗ «О рекламе», информирует РБК.

Претензии ведомства касаются двух рекламных роликов, которые показывали в эфирах федеральных каналов в 2017 году. В обоих утверждалось, что «практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией». В качестве источника информации указывались методические рекомендации департамента здравоохранения Москвы от 2014 года.

Однако, подчеркивают в ФАС, эти материалы «не содержат статистических данных о заболеваемостях, передаваемых преимущественно половым путем». Антимонопольщики со ссылкой на данные Минздрава указывают, что показатель первичной заболеваемости, передающейся половым путем, в 2017 году составил 206,9 тыс. случаев, что составило 0,1% населения России.

Утверждение о числе зараженных половой инфекцией россиян в рекламе презервативов необоснованно, заключили в ведомстве. На эту фразу в ФАС жаловались и россияне, говорится в определении. Рассмотрение дела назначено на 5 июля.

Как пояснили РБК в пресс-службе ФАС, если рекламодатель будет признан виновным, штраф может составить от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

На сайте депздрава Москвы доступны методические рекомендации, упомянутые в рекламе презервативов. В них на 9-й странице говорится, что «по статистике, около половины россиян заражены как минимум одним заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП)».

РБК написал запрос в Минздрав с просьбой уточнить статистику по этому виду заболеваний.

Производителем презервативов является компания Reckitt Benckiser Group, расположенная в Великобритании. Помимо презервативов компания выпускает антисептик, детское питание, освежитель воздуха, средство для чистки ковров и другую продукцию. РБК направил запрос в Reckitt Benckiser Group.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России снизились темпы заболеваемости ВИЧ-инфекцией, по итогам 2017 года темп прироста составил 2 против 13,4% по итогам 2012 года.

Летом 2016 года 11 видов презервативов Dur​ex пропали с полок магазинов. В Росздравнадзоре заявили, что в регистрационном удостоверении не были указаны конкретные виды продукции. В связи с этим ведомство решило запретить их продажу. Запрет был снят в октябре того же года, однако к продаже была допущена только продукция, произведенная после 22 сентября.


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Комментарии



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21 июня 2018  07:10
Производителем презервативов является компания Reckitt Benckiser Group, расположенная в Великобритании.
ФАС завела дело из-за неверных данных о числе зараженных половыми инфекциями россиян в рекламе презервативов Durex
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