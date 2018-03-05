ФАС возбудила дело против МТС и «МегаФона» за завышение цен в роуминге

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В вину компании ставится необоснованное завышение стоимости входящих и исходящих междугородних звонков для выезжающих в другие регионы страны клиентов, а также введение платы за каждые сутки при пребывании абонента за пределами домашнего региона.Замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин пояснил, что ранее антимонопольное ведомство предписало операторам устранить «экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах» при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона так, чтобы это не привело к ухудшению положения абонентов.«Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 руб. в сутки за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома» на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали», — отметил Голомолзин.По его словам, по итогам рассмотрения возбужденных в отношении МТС и «МегаФона» дел может быть выдано предписание об изъятии в бюджет дохода, полученного компаниями в результате нарушения антимонопольного законодательства.В компании «МегаФон» РБК пояснили, что приступили к отмене внутрисетевого роуминга с 2017 года.«Большинство наших абонентов уже давно перемещаются по стране без изменения ценовых параметров. Кроме этого, в марте мы ввели новые тарифные планы («Переходи на ноль» и «Посекундный»), где стоимость звонков не изменяется при перемещении наших абонентов в сети «МегаФона». Предложенная нами стоимость междугороднего звонка соответствует средней цене междугороднего соединения из домашнего региона и является среднерыночной для операторов междугородней связи. Мы готовы предоставить дополнительные данные в ФАС в части обоснования цены междугороднего соединения», — говорится в сообщении «МегаФона», поступившем в РБК.