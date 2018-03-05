Я нашел ошибку
Главные новости: 
По мнению правозащитников, эти деньги — «верхушка айсберга», а рост объема выявленных взяток обусловлен несколькими уголовными делами.
Общая сумма полученных в России взяток за год увеличилась в три раза
Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ будет отреставрирован в рамках программы реконструкции выставочного комплекса.
Реставрацию фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ оценили в 1,2 млрд рублей
Однако, по его словам, процесс не будет безболезненным.
Советник президента по интернету Клименко считает, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета
Им будут награждать опытных работников за личные заслуги в наставничестве в течение не менее пяти лет.
Президент учредил новый знак отличия «За наставничество»
Одной из обвиняемых в продаже в сексуальное рабство в Домодедово является финалистка конкурса красоты «Миссис России 2017»
Одной из обвиняемых в продаже в сексуальное рабство в Домодедово является финалистка конкурса красоты «Миссис России 2017»
Выбирая автомобиль подешевле, покупателям следует иметь в виду, что «в нагрузку» к бюджетной технике идет, как правило, не слишком высокое качество сборки, наличие мелких дефектов и скромный уровень сервиса.
Составлен свежий Топ-10 самых доступных по цене авто РФ
Сотовым операторам пригрозили изъять доходы, полученные в результате взимания повышенной платы с клиентов, путешествующих по России.
ФАС возбудила дело против МТС и «МегаФона» за завышение цен в роуминге
Ожидается, что переход на более экологичный транспорт на курортах будет проводиться постепенно.
Летом на некоторых курортах Краснодарского края будет введен запрет на въезд машин с бензиновым двигателем
сегодня  Вторник, 6 марта, 09:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/03:
USD 57.1
0.44
EUR 70.17
0.7
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

ФАС возбудила дело против МТС и «МегаФона» за завышение цен в роуминге

5 марта 2018 23:06
290
Сотовым операторам пригрозили изъять доходы, полученные в результате взимания повышенной платы с клиентов, путешествующих по России.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о возбуждении дел в отношении сотовых операторов МТС и «МегаФон», подозреваемых в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает РБК.

В вину компании ставится необоснованное завышение стоимости входящих и исходящих междугородних звонков для выезжающих в другие регионы страны клиентов, а также введение платы за каждые сутки при пребывании абонента за пределами домашнего региона.

Замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин пояснил, что ранее антимонопольное ведомство предписало операторам устранить «экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах» при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона так, чтобы это не привело к ухудшению положения абонентов.

«Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 руб. в сутки за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома» на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали», — отметил Голомолзин.


По его словам, по итогам рассмотрения возбужденных в отношении МТС и «МегаФона» дел может быть выдано предписание об изъятии в бюджет дохода, полученного компаниями в результате нарушения антимонопольного законодательства.

В компании «МегаФон» РБК пояснили, что приступили к отмене внутрисетевого роуминга с 2017 года.

«Большинство наших абонентов уже давно перемещаются по стране без изменения ценовых параметров. Кроме этого, в марте мы ввели новые тарифные планы («Переходи на ноль» и «Посекундный»), где стоимость звонков не изменяется при перемещении наших абонентов в сети «МегаФона». Предложенная нами стоимость междугороднего звонка соответствует средней цене междугороднего соединения из домашнего региона и является среднерыночной для операторов междугородней связи. Мы готовы предоставить дополнительные данные в ФАС в части обоснования цены междугороднего соединения», — говорится в сообщении «МегаФона», поступившем в РБК.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
5 марта 2018  23:06
Сотовым операторам пригрозили изъять доходы, полученные в результате взимания повышенной платы с клиентов, путешествующих по России.
ФАС возбудила дело против МТС и «МегаФона» за завышение цен в роуминге
Сотовым операторам пригрозили изъять доходы, полученные в результате взимания повышенной платы с клиентов, путешествующих по России. Закон
289
5 марта 2018  19:41
Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Самарец осужден за незаконное хранение патронов для пистолетов
Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  Закон
256
5 марта 2018  13:12
В Тольятти пресекли незаконную торговлю алкоголем
В Тольятти пресекли незаконную торговлю алкоголем
Продажа пива осуществлялась в нестационарном торговом объекте без зала обслуживания посетителей. Закон
215
2 марта 2018  21:04
Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе.
27-летний самарец на 10 лет лишился свободы за сбыт и хранение наркотиков
Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе.   Закон
423
2 марта 2018  19:39
Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся.
ФАС готова лишить фармкомпанию «АстраЗенека» эксклюзивного права на два запатентованных лекарства из-за высокой цены
Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся.  Закон
400
2 марта 2018  15:25
45-летний мужчина на протяжении двух лет жестоко обращался с мальчиком, истязал его, причиняя физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями. Отец избивал ребенка за плохие оценки, выгонял обн
В Жигулевске отец, истязавший своего сына, на три с лишним года отправится в колонию
45-летний мужчина на протяжении двух лет жестоко обращался с мальчиком, истязал его, причиняя физические и психические страдания путем систематического... Закон
341
2 марта 2018  15:14
Общая сумма задолженности составила более 7 млн. рублей.
В Самаре гендиректор ООО «Автотранс» осужден за невыплату заработной платы работникам
Общая сумма задолженности составила более 7 млн. рублей.  Закон
346
Весь список
Происшествия
5 марта 2018  19:08
Водитель «Ваз 2114», мужчина 1986 года рождения и его пассажир – мужчина 1967 года рождения были госпитализированы.
В Сызранском районе водитель грузовика на "встречке" столкнулся с двумя ВАЗовскими авто, погиб один из водителей
Водитель «Ваз 2114», мужчина 1986 года рождения и его пассажир – мужчина 1967 года рождения были госпитализированы.   Происшествия
377
5 марта 2018  18:47
Обстоятельства ДТП выясняются.
В Тольятти, при экстренном торможении автобуса, пассажир упал на 8-месячную девочку
Обстоятельства ДТП выясняются.   Происшествия
603
5 марта 2018  15:05
Мужчина 1979 года рождения и 55-летний потерпевший познакомились в трамвае.
Самарец отобрал у пенсионера пакет с бутылкой алкоголя и попал под уголовное дело
Мужчина 1979 года рождения и 55-летний потерпевший познакомились в трамвае.    Происшествия
178
Весь список
Криминал
5 марта 2018  19:57
Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В Новокуйбышевске мужчина в ходе ссоры до смерти забил своего знакомого
 Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Криминал
209
5 марта 2018  11:16
Сотрудники ГИБДД в Сызрани задержали грабителя супермаркета
Сотрудники ГИБДД в Сызрани задержали грабителя супермаркета
Мужчина пытался вынести средства гигиены. Криминал
167
5 марта 2018  10:39
В Исаклинском районе задержали подозреваемых в кражах из погребов
В Исаклинском районе задержали подозреваемых в кражах из погребов
Злоумышленники забрали мешки с овощами, мясо и электроприборы на общую сумму более 5 тысяч рублей.  Криминал
150
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
588
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
538
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1090
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
745
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
801
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2160
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1413
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
710
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3860
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2226
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2660
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2560
Весь список

Мероприятия
Дмитрий Азаров дал старт лыжным соревнованиям на лыжной базе "Чайка"
В Самаре состоится первенство ПФО среди юниоров по тхэквондо
5 марта в Самарской области стартует фестиваль «Веснушка»
Весь список
Популярное
за сегодня

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

1824

Константин Титов прокомментировал нелицеприятное высказывание о нем со стороны Михаила Горбачева

323

Общая сумма полученных в России взяток за год увеличилась в три раза

232
за неделю

На стройплощадке «Самара Арены» завалился на бок автокран

3523

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

2197

26 февраля умер Игорь Зятчин - прокурор Октябрьска

2127
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда