ФАС возбудила дела в нескольких регионах из-за роста цен на бензин

«Служба усилила антимонопольный контроль в регионах, в особенности на Дальнем Востоке», — приводит агентство сообщение ФАС. В частности, выдано семь предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, «возбуждены дела в ряде регионов», также производителям топлива разослали рекомендации о необходимости соблюдения правил поведения на рынке.Служба ежедневно мониторит оптовые и розничные цены во всех регионах, результаты мониторинга докладываются курирующему вопрос вице-премьеру Дмитрию Козаку.В службе при этом отмечают, что «за последнюю неделю в большинстве регионов рост цен на АЗС отсутствует».По данным Росстата, за период с начала 2018 года литр бензина подорожал в среднем на 7,3% (литр АИ-92 - на 7,7%, а литр дизтоплива - на 7,9%).На прямой линии водитель из Санкт-Петербурга сообщил президенту, что литр солярки стоит в городе уже 45 руб. «То, что сейчас происходит, недопустимо.Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», — ответил ему президент.