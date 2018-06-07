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ФАС возбудила дела в нескольких регионах из-за роста цен на бензин

7 июня 2018 19:16
В службе ежедневно мониторят цены на топливо и сообщают результаты вице-премьеру Дмитрию Козаку.
Как передает РБК, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел в регионах из-за повышения цен на бензин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Служба усилила антимонопольный контроль в регионах, в особенности на Дальнем Востоке», — приводит агентство сообщение ФАС. В частности, выдано семь предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, «возбуждены дела в ряде регионов», также производителям топлива разослали рекомендации о необходимости соблюдения правил поведения на рынке.

Служба ежедневно мониторит оптовые и розничные цены во всех регионах, результаты мониторинга докладываются курирующему вопрос вице-премьеру Дмитрию Козаку.

В службе при этом отмечают, что «за последнюю неделю в большинстве регионов рост цен на АЗС отсутствует».

По данным Росстата, за период с начала 2018 года литр бензина подорожал в среднем на 7,3% (литр АИ-92 - на 7,7%, а литр дизтоплива - на 7,9%).

На прямой линии водитель из Санкт-Петербурга сообщил президенту Владимиру Путину, что литр солярки стоит в городе уже 45 руб. «То, что сейчас происходит, недопустимо. Это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», — ответил ему президент.


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Комментарии



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