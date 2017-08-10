ФАС возбудила дела против операторов из-за высоких цен на роуминг

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Базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли.Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории России.Ранее ФАС дала операторам 14 дней на устранение разницы в тарифах между домашним и прочими регионами. По всей видимости, операторы решили не идти на уступки и теперь понесут ответственность за свои действия. Похоже, что между операторами и ФАС вскоре начнётся война.