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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

ФАС возбудила дела против операторов из-за высоких цен на роуминг

10 августа 2017 18:47
133
Ранее ФАС дала операторам 14 дней на устранение разницы в тарифах между домашним и прочими регионами. По всей видимости, операторы решили не идти на уступки и теперь понесут ответственность за свои действия.
Как сообщает iphones.ru, федеральная антимонопольная служба возбудила дела против «большой четверки» из-за необоснованно высоких цен на роуминг внутри страны. Об этом говорится в пресс-службе ФАС.

По оценке экспертов ведомства:

Базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли.

Все четыре дела были возбуждены 3 августа по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона «о защите конкуренции»:

Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории России.

Ранее ФАС дала операторам 14 дней на устранение разницы в тарифах между домашним и прочими регионами. По всей видимости, операторы решили не идти на уступки и теперь понесут ответственность за свои действия. Похоже, что между операторами и ФАС вскоре начнётся война.
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Комментарии



Закон
10 августа 2017  18:47
Ранее ФАС дала операторам 14 дней на устранение разницы в тарифах между домашним и прочими регионами. По всей видимости, операторы решили не идти на уступки и теперь понесут ответственность за свои действия.
ФАС возбудила дела против операторов из-за высоких цен на роуминг
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