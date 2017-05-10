Я нашел ошибку
Главные новости: 
На вытрезвление большинство граждан поступают из приемного покоя больницы после того, как их осмотрели хирург, травматолог, нейрохирург и другие врачи.
На территории больницы Семашко в Самаре работает медпункт по оказанию помощи нетрезвым гражданам
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
В селе Осиновка на улице Лазарева горел дачный дом
Бездействие должностных лиц привело к появлению очагов заражения эпизоотии на территории сельского поселения Владимировка.
Санитарные врачи Хворостянского района проигнорировали сообщение фермера о падеже свиней
Самым обеспеченным сотрудником Минобороны стал руководитель департамента строительства Максим Ченгаев с доходом в 51,9 млн руб. за 2016 год.
Богатейший сотрудник Минобороны заработал в пять раз больше Шойгу
По словам председателя российского правительства, увеличение МРОТ произойдет поэтапно. Он добавил, что с 1 июля минимальная зарплата вырастает до 7800 руб.
Дмитрий Медведев пообещал за два года повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума работающего человека
Фурсову попросили денег
Программа нацелена на решение жилищного вопроса активно работающего населения, не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным ценам.
Самарская область - лидер программы «Жилье для российской семьи»
С 10 мая по 30 ноября большегрузы с общей массой свыше 3,5 тонн смогут проезжать участок с 943-го по 972-ой км трассы М-5 лишь с 22:00 вечера до 7:00 часов утра.
В Тольятти трасса М5 на Жигулевском море теперь свободна, пробок нет
сегодня  Четверг, 11 мая, 01:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/05:
USD 58.08
-0.46
EUR 63.26
-0.98
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

ФАС признала самарского губернатора и ряд лиц "Газпрома" виновными в нарушении закона о защите конкуренции

10 мая 2017 19:37
171
Решение вынесено в отношении губернатора Самарской области, Министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц
Как сообщает ТАСС, комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России вынесла решение по делу в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина, Министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц "Газпрома". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС России.

"Сегодня было вынесено решение по делу в отношении губернатора Самарской области, Министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц "Газпрома". Комиссия признала наличие нарушений со стороны ответчиков по ч. 4 ст. 16 "Закона о защите конкуренции", - отметили в пресс-службе.

Согласно данной статье закона, запрещаются соглашения между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и хозяйствующими субъектами, если такие соглашения могут привести к ограничению доступа на товарный рынок, выхода или устранению с рынка хозяйствующих субъектов.

Как сообщалось ранее, ФАС возбудила дело в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина, Министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц "Газпрома" по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Ранее в антимонопольную службу поступило обращение от компании "Средневолжская газовая компания" (ООО "СВГК") на действия органов исполнительной власти региона и компаний, входящих в группу лиц "Газпрома". ФАС установила, что с 2010 года реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от СВГК к газораспределительным сетям ООО "Газпром межрегионгаз".

Как пояснили ТАСС в ФАС, дело было возбуждено в отношении действующего губернатора Николая Меркушкина - несмотря на то, что подготовка реализации соглашения началась до Меркушкина, официальное оформление схемы газоснабжения и ее реализация произошли уже после его назначения в 2012 году на пост губернатора.

Как сообщала ФАС, в 2011 году губернатором совместно с дочерним предприятием "Газпрома" была утверждена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем. По закону, разработка и принятие такого документа должна охватывать сети не только принадлежащие "Газпрому", но и независимым организациям. Несмотря на наличие в Самарской области не менее двух газораспределительных организаций (ООО "СВГК" и ООО "Газпром газораспределение Самара"), такая корректировка схемы была принята без согласования с СВГК. По мнению ФАС, такие действия представителей власти региона и группы лиц "Газпрома" могли привести к уходу с рынка "Средневолжской газовой компании".

Устранить нарушения власти Самарской области и бизнесмены должны в течение трех месяцев, пишет 63.ru. У сторон еще есть возможность обжаловать решение антимонопольной службы в арбитражном суде. В противном случае фигурантам дела грозят крупные штрафы.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
10 мая 2017  22:42
Бездействие должностных лиц привело к появлению очагов заражения эпизоотии на территории сельского поселения Владимировка.
Санитарные врачи Хворостянского района проигнорировали сообщение фермера о падеже свиней
Бездействие должностных лиц привело к появлению очагов заражения эпизоотии на территории сельского поселения Владимировка.  Закон
181
10 мая 2017  22:04
Фурсову попросили денег
"Компенсацию страданий" Олегу Фурсову в размере 50 тыс. рублей уже необходимо платить.   Закон
162
10 мая 2017  20:21
Самарец за посредничество во взяточничестве предстанет перед судом
Самарец за посредничество во взяточничестве предстанет перед судом
  Закон
260
10 мая 2017  20:20
Она получила от 29-ти студентов взятку в 15 тысяч рублей за проставление в зачетной книжке записи, свидетельствующей об отсутствии задолженностей, равно свидетельствующей о сдаче зачета без фактической проверки знаний по дисциплине.
В Самаре доцент Самарского государственного медицинского университета пойдет под судом за получение взятки от студентов
Она получила от 29-ти студентов взятку в 15 тысяч рублей за проставление в зачетной книжке записи, свидетельствующей об отсутствии задолженностей, равно... Закон
133
10 мая 2017  19:37
Решение вынесено в отношении губернатора Самарской области, Министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц
ФАС признала самарского губернатора и ряд лиц "Газпрома" виновными в нарушении закона о защите конкуренции
Решение вынесено в отношении губернатора Самарской области, Министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц "Газпрома".  Закон
170
10 мая 2017  16:08
Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти.
В Тольятти пресечено крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных мировых производителей
Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти.  Закон
200
7 мая 2017  17:08
Если вина фермера будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В Самарской области фермер незаконно потратил почти 1,5 миллиона бюджетных средств
Если вина фермера будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.  Закон
634
Весь список
Происшествия
10 мая 2017  23:19
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
В селе Осиновка на улице Лазарева горел дачный дом
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники.  Происшествия
105
10 мая 2017  20:47
Внизу, под балконами, оперативные службы развернули спасательный батут.
В Самаре на улице XXII Партсъезда с молодым человеком, который хочет спрыгнуть с балкона 9 этажа, работает психолог МЧС
Внизу, под балконами, оперативные службы развернули спасательный батут.  Происшествия
355
10 мая 2017  16:44
Со слов потерпевшего, злоумышленник нанес ему множественные удары палкой.
В тольяттинском лесном массиве подрались два собутыльника, один из них попал в больницу с переломанными ребрами
Со слов потерпевшего, злоумышленник нанес ему множественные удары палкой.   Происшествия
171
Весь список
Криминал
10 мая 2017  15:47
По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело.
В Самаре мужчина убил свою сожительницу, расчленил ее тело и спрятал на балконе
По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело.   Криминал
175
10 мая 2017  13:35
В Самаре инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя за рулем чужого авто
В Самаре инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя за рулем чужого авто
Ранее мужчину уже судили. Криминал
159
10 мая 2017  12:52
В Тольятти изготавливали контрафактные моторные масла
В Тольятти изготавливали контрафактные моторные масла
Сумма ущерба причиненного компаниям-правообладателям превышает 1,5 млн рублей. Криминал
199
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
429
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1020
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1194
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1406
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2721
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1601
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1371
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1045
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
541
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
961
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2197
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3212
Весь список

Мероприятия
Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе
В Самаре состоится джазовый фестиваль
Сотрудники Советского следственного отдела Самары возложили цветы к Вечному огню на площади Славы
Весь список
Популярное
за сегодня

Житель Архангельской области повесился в прямом эфире Skype

8

Богатейший сотрудник Минобороны заработал в пять раз больше Шойгу

8

Дмитрий Медведев пообещал за два года повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума работающего человека

6
за неделю

В Тольятти маленький ребенок разбился, упав с пятого этажа дома на улице Тополиной

2657

У развернувших на демонстрации в Самаре плакат о Меркушкине коммунистов что-то "формально усмотрели"

1734

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

1664
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Попов Виктор Михайлович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда