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ФАС пригрозила возбудить дела против трех операторов сотовой связи

14 августа 2017 22:12
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Ведомство намерено разобраться с операторами, не выполнившими требования об отмене наценок во внутрисетевом роуминге.
Как информирует РБК, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена в течение ближайшей недели рассмотреть вопрос о возбуждении дел «по признакам нарушения антимонопольного законодательства» против трех крупнейших операторов сотовой связи, не выполнивших ранее выданного предписания об отмене в двухнедельный срок наценки на услуги связи во внутрисетевом роуминге, сообщает пресс-служба ведомства. При этом ведомство не уточняет, о каких именно операторах идет речь.

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, к 14 августа мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения подал только один оператор сотовой связи, выразивший готовность исполнить предписание в новые сроки.

Еще одному оператору в просьбе о продлении срока было отказано, так как в ходатайстве не были указаны «достаточные мотивированные обоснования», в то время как еще двое заявляли лишь ходатайства об ознакомлении с отчетами о состоянии конкуренции на рынке.

«Таким образом, в отношении остальных трех операторов, которые не предоставили достаточных доводов, в ближайшую неделю будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения», — пояснил Голомолзин.

Предупреждение в адрес операторов «четверки» последовало от ФАС в середине июля. Служба посчитала, что установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», который запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение, ограничивать конкуренцию, устанавливая различные цены на один и тот же товар, не обосновывая это экономически, технологически и иным образом.

«Наша задача в том, чтобы роуминга внутри страны у нас не было», — поясняла ранее начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

14 августа в компании «МегаФон» РБК сообщили, что оператор намерен направить в суд исковое заявление после требования ФАС отменить внутрисетевой роуминг.

Представитель «МегаФона» заявил РБК, что «исполнить предупреждение ФАС невозможно» и «позиция компании не изменилась». «Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона», — пояснили свою позицию в «МегаФоне».

В начале августа 2017 года ФАС возбудила в отношении «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), МТС, «МегаФона» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) антимонопольные дела за «установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге».

Представители «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» (материнской компании «Т2 Мобайл») отказались комментировать заявление ФАС. Представитель МТС лишь заявил, что компания «находится в диалоге с ФАС». Идет ли речь в заявлении службы об МТС, представитель компании уточнить не смог.


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