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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

ФАС накажет операторов, если они не отключат роуминг по России

31 января 2018 16:09
208
Ещё в середине прошлого года Федеральная антимонопольная служба заявила, что операторы обязаны отключить роуминг по России.
Ещё в середине прошлого года Федеральная антимонопольная служба заявила, что операторы обязаны отключить роуминг по России. Сроки реализации указания ФАС неоднократно передвигались. Кажется, им это начало немного надоедать, сообщает iphones.ru.

Глава ведомства Игорь Артемьев отметил, что не все операторы «двигаются в нужном направлении», поэтому ФАС начнёт проверку и узнает, с чем это связано. Сейчас дата окончания работ по отключению — 31 января.

Артемьев пригрозил всем операторам, что если кто-то будет мешать процессу отмены, то ФАС будет использовать «весь арсенал». Что это значит, не уточняется. 



Фото: iphones.ru
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Комментарии



Закон
31 января 2018  16:09
Ещё в середине прошлого года Федеральная антимонопольная служба заявила, что операторы обязаны отключить роуминг по России.
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