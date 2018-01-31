ФАС накажет операторов, если они не отключат роуминг по России
31 января 2018 16:09
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Глава ведомства Игорь Артемьев отметил, что не все операторы «двигаются в нужном направлении», поэтому ФАС начнёт проверку и узнает, с чем это связано. Сейчас дата окончания работ по отключению — 31 января.
Артемьев пригрозил всем операторам, что если кто-то будет мешать процессу отмены, то ФАС будет использовать «весь арсенал». Что это значит, не уточняется.
Фото: iphones.ru
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