ФАС готова лишить фармкомпанию «АстраЗенека» эксклюзивного права на два запатентованных лекарства из-за высокой цены

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Об этом говориться в предупреждении, которое выдала компании антимонопольная служба 14 февраля. Копия документа есть у РБК. Подлинность документа РБК подтвердил источник, близкий к правительству.В середине февраля ФАС вынесла предупреждение производителю, из-за того что на пять его препаратов (с учетом всех форм и дозировок — 17 наименований лекарств) в России завышена цена. Если компания откажется от снижения стоимости, служба отменит регистрацию цены лекарств. Это равносильно выводу этих медикаментов с рынка.Два из этих пяти препаратов — гозерелин (бренд «Золадекс») и фулвестрант (бренд «Фазлодекс») находятся под патентом — это значит, что их может производить и продавать только «АстраЗенека» и аналогов на российском рынке у них нет. ​В предупреждении ФАС отмечается, что служба готова ограничить эксклюзивные права «АстраЗенека» на эти медикаменты и разрешить их производство другим компаниям.Цена на предназначенный для лечения рака груди, матки и предстательной железы препарат «Золадекс» в России выше на 110%, чем за границей, на препарат для лечения рака груди «Фазлодекс» — на 75,5%, ранее сообщила РБК заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.В 2017 году объем продаж «Фазлодекса» в оптовых ценах составил 1,5 млрд руб. (55,8 тыс. упаковок), подсчитал для РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай ​Беспалов. Объем продаж «Золадекса» — 2,3 млрд руб. (228 тыс. упаковок), уточнил он.«По таким [запатентованным] лекарственным препаратам антимонопольный орган выступит инициатором выдачи правительством разрешения на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя в порядке, предусмотренном ст. 1360 Гражданского кодекса», — указано в предупреждении ФАС. В ст. 1360 ГК указано, что правительство имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование запатентованного изобретения с соразмерной компенсацией патентообладателю.Кроме того, ФАС не исключает возможности возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам установления монопольно высоких цен на инновационные препараты.Ограничение эксклюзивных прав может быть реализовано путем выдачи «АстраЗенеке» «принудительной лицензии», в которой будет прописано право других производителей выпускать тот же препарат. В ФАС и «АстраЗенеке» отказались от комментариев​. В пресс-службе вице-премьера Аркадия Дворковича (курирует промышленность, в том числе фармацевтическую) заявили РБК, что от ФАС пока не поступало обращений в правительство по выдаче принудительной лицензии.ФАС давно разрабатывает законопроект, который должен расширить возможности для выдачи «принудительной лицензии», но о предупреждениях службы конкретным фармкомпаниям ранее было не известно.«Если человека будут постоянно грабить на какой-то дороге, он перестанет по ней ездить, если фармкомпании в России будут лишать интеллектуальной собственности, то постепенно такой собственности в России станет меньше, следовательно, и инновационных лекарств последнего поколения также станет меньше», — считает заместитель гендиректора фармацевтической компании STADA CIS Иван Глушков. «Такое ощущение, что ФАС представляет себя Робином Гудом, который грабит богачей в интересах бедняков. Но на самом деле выглядит это как поведение «кругом враги, мы должны сражаться, а не договариваться». Если в России будет расширено применение «принудительных лицензий» — это будет последний гвоздь в крышку гроба доверия между фарминдустрией и государством», — заметил он.​​Принудительное лицензирование — это нормальная практика, предусмотренная международными соглашениями, спорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. «В отношении этой процедуры формируется ореол некоторого неприличия, но это нормально», — подчеркнул он.Беспалов отмечает, что принудительно лицензирование изобрели в США в конце 1950-х. Активно пользовались принудительным лицензированием и в Великобритании, и Канаде: за период с 1970-х по 1990-е годы в Канаде было выдано более 600 принудительных лицензий, уточнил Беспалов. В российском законодательстве вопрос о принудительной лицензии еще не проработан, отметил эксперт. «Этот механизм должен использоваться лишь в исключительных случаях. ФАС вполне справедливо относит к таким случаям прецеденты значительного завышения цен на лекарства в нашей стране, особенно в тех ситуациях, когда для конкретного препарата отсутствуют аналоги», — резюмирует он.