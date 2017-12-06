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ФАС России 4 декабря выявила нарушения в закупке на содержание дорог в Самарской области на 2,1 млрд (закупка аннулирована)

6 декабря 2017 20:11
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Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов.
04 декабря 2017 ФАС России, рассмотрев очередное обращение активистов московского ОНФ, согласилась с их доводами и аннулировала закупку Министерства транспорта Самарской области №0842200002117000204 на сумму 2 100 000 000,00 рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области.

Вместе с тем, на заседании Комиссии представители Заказчика, Уполномоченного органа не представили доказательств, подтверждающих, что все объекты улично-дорожной сети, содержание которых необходимо произвести в рамках исполнения контракта, имеют общие границы и неразрывно связаны между собой, а также что оказание всего перечня услуг и работ по объекту закупки выполнимо исключительно в рамках единого технологического процесса.

Следовательно, Заказчиком, Уполномоченным органом в один объект закупки объединено выполнение работ по содержанию объектов автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, что в совокупности приводит к увеличению объема выполняемых работ, начальной (максимальной) цены контракта, суммы обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта и влечет к ограничению количества участников Аукциона.

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, Уполномоченного органа, установивших в документации об Аукционе требования, способствующие ограничению количества участников закупки, нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов.

В соответствии с выданным предписанием ФАС России от 04декабря 2017 года закупка отменена заказчиком 06 декабря 2017 года. 
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Комментарии



Закон
6 декабря 2017  20:11
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов.
ФАС России 4 декабря выявила нарушения в закупке на содержание дорог в Самарской области на 2,1 млрд (закупка аннулирована)
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