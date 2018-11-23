Экс-замгубернатора Вологодской области приговорили к восьми годам за взятку

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Познакомиться с проектами участников может любой желающий. Экспозиция будет работать ежедневно с 23 ноября по 10 декабря с 11:00 до 18:00.
В Самаре открылась выставка работ участников конкурса на лучшую концепцию реконструкции Загородного парка
Решение об индексации окладов гордума приняла еще 15 ноября.
Перед конкурсом на сити-менеджера чиновникам Новокуйбышевска решили проиндексировать зарплату
Причина такого положения – повышение закупочных цен в то время, когда на розничном топливном рынке действует период «заморозки».
Независимые АЗС могут либо закрыть свои автозаправки, либо увеличить цены на бензин
Участок для образовательного учреждения уже подобран, но для реализации проекта необходимо проработать вопрос о смещении Северного шоссе, строительство которого запланировано областным министерством транспорта.
В ближайшие два года в Красноглинском районе Самары появится еще одна школа и детский сад
Пока у этих сфер в правительстве нет отдельного куратора.
Эксперты программы «Цифровая экономика» предложили назначить вице-премьера по искусственному интеллекту
Одна из женщин была госпитализирована, вторая, после оказания медицинской помощи, отпущена домой.
В Самаре пьяный водитель иномарки сбил двух пенсионерок, переходивших дорогу вне пешеходного перехода
К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели Самары.
Самарские предприниматели приглашаются к участию в бизнес-миссии
Вместо учебника — комикс, традиционные уроки заменены на 40-минутные миссии по спасению виртуального города Аврора, а одноклассники и даже учитель — члены команды-героев, сражающихся со злодеем Кодавром.
В Тольятти реализуют образовательную программу "Кодвардс"
сегодня  Пятница, 23 ноября, 18:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/11:
USD 65.61
-0.34
EUR 74.8
-0.35
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Экс-замгубернатора Вологодской области приговорили к восьми годам за взятку

23 ноября 2018 14:57
114
За свою помощь он получил машину, квартиру, мебель, гаражный бокс и другое — на сумму около 17 млн рублей.
В Вологодской области бывшего заместителя губернатора приговорили к восьми годам колонии за получение взятки в особо крупном размере, сообщает life.ru со ссылкой на СУ СК по региону.

Установлено, что в 2012−2016 годах чиновник помогал ООО "Вологодская ягода" положительно решить вопрос о предоставлении денежных займов. За свои услуги он получил взятку частями: трёхкомнатную квартиру в Вологде площадью 114 кв. м, автомобиль BMW X3, гаражный бокс, предметы мебели, интерьера и бытовой техники. Общая сумма составила 16,9 миллиона рублей.

В итоге суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа в размере 84,7 миллиона рублей. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
23 ноября 2018  15:29
Полицейские изъяли оборудование для производства, а также 14 173 пятилитровых бутылок с жидкостью.
Самарские полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству и реализации контрафактной «незамерзайки»
Полицейские изъяли оборудование для производства, а также 14 173 пятилитровых бутылок с жидкостью.  Закон
124
23 ноября 2018  14:57
За свою помощь он получил машину, квартиру, мебель, гаражный бокс и другое — на сумму около 17 млн рублей.
Экс-замгубернатора Вологодской области приговорили к восьми годам за взятку
За свою помощь он получил машину, квартиру, мебель, гаражный бокс и другое — на сумму около 17 млн рублей.  Закон
113
23 ноября 2018  14:22
Женщина, с пренебрежением относящаяся к вопросу об оплате штрафов ГИБДД, накопила долг свыше 40 тысяч рублей.
Самарчанка не смогла продать свой автомобиль из-за наложенного судебными приставами запрета
Женщина, с пренебрежением относящаяся к вопросу об оплате штрафов ГИБДД, накопила долг свыше 40 тысяч рублей.   Закон
151
22 ноября 2018  23:00
Изъято более тонны незаконной продукции, которая будет уничтожена.
В Комсомольске-на-Амуре изъята чёрная икра на 50 миллионов
Изъято более тонны незаконной продукции, которая будет уничтожена.   Закон
286
22 ноября 2018  20:52
Отправиться на свободу могут 51-летний бывший начальник уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев и 50-летний экс-начальник Кармаскалинского ОВД Салават Галиев.
Фигуранты дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе нашли себе алиби
Отправиться на свободу могут 51-летний бывший начальник уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев и 50-летний экс-начальник Кармаскалинского ОВД Салават Галиев.  Закон
333
22 ноября 2018  17:43
Ранее чиновник находился в СИЗО.
Экс-руководитель самарской ГЖИ помещен под домашний арест
Ранее чиновник находился в СИЗО.  Закон
224
22 ноября 2018  12:49
За безответственное отношение к работе главбух медучреждения выплатит штраф в 15 тысяч рублей
За безответственное отношение к работе главбух медучреждения выплатит штраф в 15 тысяч рублей
В случае неуплаты штрафа ей может грозить арест до 15 суток. Закон
193
Весь список
Происшествия
23 ноября 2018  16:58
Одна из женщин была госпитализирована, вторая, после оказания медицинской помощи, отпущена домой.
В Самаре пьяный водитель иномарки сбил двух пенсионерок, переходивших дорогу вне пешеходного перехода
Одна из женщин была госпитализирована, вторая, после оказания медицинской помощи, отпущена домой. Происшествия
69
23 ноября 2018  13:39
Крупное ДТП в Волжском районе: перевернулся микроавтобус, есть погибший Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожной аварии.
Крупное ДТП в Волжском районе: перевернулся микроавтобус, есть погибший
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожной аварии. Происшествия
203
23 ноября 2018  13:25
В Самаре родители собирают подписи против увольнения директора школы, где отравились дети
В Самаре родители собирают подписи против увольнения директора школы, где отравились дети
Сейчас проводятся проверки и по школе, и по муниципальному предприятию. Происшествия
175
Весь список
Криминал
23 ноября 2018  13:11
В Хрящевке молодой человек убил пенсионерку, не давшую ему денег
В Хрящевке молодой человек убил пенсионерку, не давшую ему денег
До этого у них было общее застолье. Криминал
138
23 ноября 2018  12:41
Самарский банкомат подсунул взломщику пустую ячейку
Самарский банкомат подсунул взломщику пустую ячейку
Задержан 21-летний уроженец одного из государств Средней Азии. Криминал
119
23 ноября 2018  11:05
Стало известно, в чём подозревают бывшего главу ЦСКА Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Стало известно, в чём подозревают бывшего главу ЦСКА
Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Криминал
159
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
462
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
426
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
895
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
984
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
937
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
966
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
815
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
805
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1233
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1596
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1650
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2786
Весь список

Мероприятия
В селе Малая Малышевка состоится конкурсно-концертное мероприятие «Моя вторая мама», посвященное Дню матери
В Самаре состоится праздничное мероприятие «Моя супермама», посвященное Международному Дню матери
Самарский художественный музей представит на выставке в Москве шедевры из своей коллекции
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные