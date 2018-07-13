Экс-замдиректора Эрмитажа получил условный срок за хищение 30 млн рублей
13 июля 2018 23:00
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«Суд назначил наказание: Новикову в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком на два года со штрафом в 500 тыс. руб», — говорится в сообщении.
Аналогичное наказание со штрафом в размере 300 тысяч рублей суд назначил еще одному фигуранту этого дела — управляющему ЗАО «БалтСтрой» Александру Коченову.
Михаил Новиков и Александр Коченов обвинялись в хищении в особо крупном размере при реконструкции Запасного дома музея. Дело было возбуждено в марте 2017 года. Для проведения работ музей в 2012 году заключил два госконтракта на 2,4 млрд руб. с «БалтСтроем». В сентябре 2014 года задним числом было заключено дополнительное соглашение об увеличении цены контракта на 59,2 млн руб. в связи с «необходимостью дополнительного объема работ». Позднее Госстройнадзор обнаружил, что измененный контракт не прошел экспертизу. Реставрация была приостановлена. Все это привело к увеличению сметы еще на 81 млн руб.
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