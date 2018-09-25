Экс-президент МКБ отправлен под домашний арест
25 сентября 2018 15:11
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РБК отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве с просьбой уточнить обстоятельства уголовного дела.
Информацию о домашнем аресте Николашина РБК подтвердили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы. «22 сентября Николашину Александру Николаевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 3 ст. 163 УК (наказание — до семи лет колонии)», — сообщили в суде.
Экс-президент МКБ Александр Николашин был задержан по подозрению в совершении вымогательства, сообщила РБК адвокат Марина Андреева. По ее словам, вменяемый ему эпизод относится к событиям двухлетней давности. «Он не связан с работой Николашина в МКБ», — подчеркнула она.
«Обвинение ему до сих пор не предъявлено, и оно не соответствует действительности, — говорит Андреева. — Не было никакого вымогательства». По словам адвоката, «это касается отношений между двумя людьми». «Человек, который должен Александру Николашину крупную сумму, написал заявление в полицию о вымогательстве. Это было определенное обязательство перед Николашиным, которое не было выполнено. И подписанное ими соглашение предусматривало, что в случае его неисполнения должна быть выплачена неустойка», — отметила адвокат. По ее словам, у защиты есть документы, которые доказывают невиновность Николашина. «Мы будем просить их приобщения», — добавила адвокат.
Как следует из данных в СПАРК, Александр Николашин окончил Саратовское военное командное училище в 1988 году. С 2008 по 2014 год входил в состав наблюдательного совета ОАО «Московский кредитный банк». С 2012 по 2013 год Николашин являлся президентом ОАО «Московский кредитный банк», а с 2013 по 2014 год — президентом ООО «МКБ Капитал», указано в СПАРК. В период с 2008 по 2012 год он также занимал должность председатель правления «Московского кредитного банка». Всего Николашин работал в МКБ с 1994 по 2016 год. В 1990-е годы был руководителем службы безопасности МКБ.
МКБ был создан в 1992 году, сейчас является одним из крупнейших российских банков по объему активов (шестое место в российской банковской системе, по данным «Интерфакс-ЦЭА») и вторым частным банком по этому показателю после Альфа-банка. По итогам второго квартала активы банка составили 1,9 трлн руб. Основной владелец банка — концерн «Россиум» Романа Авдеева (его доля — 56%).
После ухода из банка Николашин был заместителем председателя правления в одном из крупнейших российских автодилерских холдингов — ГК «Автоспеццентр» (основным кредитором компании является МКБ).
В банке РБК не смогли подтвердить, что указанный в материалах суда человек — бывший президент МКБ, уточнив, что им «ничего не известно о его судьбе».
«Банк не обращался в суд, о том, является ли фигурант дела Николашин экс-президентом МКБ, в банке неизвестно, как и суть претензий к Николашину», — сказали РБК в банке.
МКБ не обращался в правоохранительные органы по поводу долгов «Автоспеццентра» (МКБ — основной кредитор холдинга), добавили в МКБ.
Представитель «Автоспеццентра» сообщила РБК, что Николашин официально покинул свой пост в компании в январе 2018 года.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости/РБК
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