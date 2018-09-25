Я нашел ошибку
Главные новости: 
В других муниципалитетах Самарской области работы по подготовке к зиме находятся на финальной стадии.
В Похвистневском районе Самарской области стартовал отопительный сезон
Опубликовано Постановление Губернатора Самарской области об изменениях в структуре некоторых органов исполнительной власти.
Дмитрий Азаров утвердил новую структуру Правительства Самарской области
Победители конкурса получат возможность приехать на Медиафорум ОНФ, который состоится весной 2019 г.
Народный фронт и Союз журналистов России запустили Всероссийский конкурс журналистских работ «Правда и справедливость»
В результате исследования эксперты не смогли рекомендовать к покупке ни один из представленных образцов.
Дрожжи и консерванты. Глазированные сырки оказались опасны для здоровья
Новые главы Хабаровского края и Владимирской области после выборов теперь должны будут сдать экзамен перед жителями региона.
Песков заявил, что новым главам регионов предстоит сдать серьёзный экзамен
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.
В Самаре продлён прием заявок на фотоконкурс «В объективе закона»
Документ предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.
Госдума приняла закон о наказании за увольнение работников перед пенсией
Команда СОБР Приволжского округа Росгвардии завоевала третье место.
Офицер самарского СОБР вошел в число лучших спецназовцев Росгвардии
сегодня  Вторник, 25 сентября, 18:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/09:
USD 66.16
-0.09
EUR 77.68
-0.4
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Экс-президент МКБ отправлен под домашний арест

25 сентября 2018 15:11
130
По подозрению в вымогательстве. Уголовное дело было возбуждено столичной полицией. Адвокат финансиста объяснила действия подзащитного попыткой вернуть долг.
В пятницу, 22 сентября, экс-президента Московского кредитного банка Александра Николашина отправили под домашний арест по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщил источник в главном управлении МВД по Москве и собеседник, знакомый с ходом расследования.

РБК отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве с просьбой уточнить обстоятельства уголовного дела.

Информацию о домашнем аресте Николашина РБК подтвердили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы. «22 сентября Николашину Александру Николаевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 3 ст. 163 УК (наказание — до семи лет колонии)», — сообщили в суде.

Экс-президент МКБ Александр Николашин был задержан по подозрению в совершении вымогательства, сообщила РБК адвокат Марина Андреева. По ее словам, вменяемый ему эпизод относится к событиям двухлетней давности. «Он не связан с работой Николашина в МКБ», — подчеркнула она.

«Обвинение ему до сих пор не предъявлено, и оно не соответствует действительности, — говорит Андреева. — Не было никакого вымогательства». По словам адвоката, «это касается отношений между двумя людьми». «Человек, который должен Александру Николашину крупную сумму, написал заявление в полицию о вымогательстве. Это было определенное обязательство перед Николашиным, которое не было выполнено. И подписанное ими соглашение предусматривало, что в случае его неисполнения должна быть выплачена неустойка», — отметила адвокат. По ее словам, у защиты есть документы, которые доказывают невиновность Николашина. «Мы будем просить их приобщения», — добавила адвокат.

Как следует из данных в СПАРК, Александр Николашин окончил Саратовское военное командное училище в 1988 году. С 2008 по 2014 год входил в состав наблюдательного совета ОАО «Московский кредитный банк». С 2012 по 2013 год Николашин являлся президентом ОАО «Московский кредитный банк», а с 2013 по 2014 год — президентом ООО «МКБ Капитал», указано в СПАРК. В период с 2008 по 2012 год он также занимал должность председатель правления «Московского кредитного банка». Всего Николашин работал в МКБ с 1994 по 2016 год. В 1990-е годы был руководителем службы безопасности МКБ.

МКБ был создан в 1992 году, сейчас является одним из крупнейших российских банков по объему активов (шестое место в российской банковской системе, по данным «Интерфакс-ЦЭА») и вторым частным банком по этому показателю после Альфа-банка. По итогам второго квартала активы банка составили 1,9 трлн руб. Основной владелец банка — концерн «Россиум» Романа Авдеева (его доля — 56%).

После ухода из банка Николашин был заместителем председателя правления в одном из крупнейших российских автодилерских холдингов — ГК «Автоспеццентр» (основным кредитором компании является МКБ).

В банке РБК не смогли подтвердить, что указанный в материалах суда человек — бывший президент МКБ, уточнив, что им «ничего не известно о его судьбе».

«Банк не обращался в суд, о том, является ли фигурант дела Николашин экс-президентом МКБ, в банке неизвестно, как и суть претензий к Николашину», — сказали РБК в банке.

МКБ не обращался в правоохранительные органы по поводу долгов «Автоспеццентра» (МКБ — основной кредитор холдинга), добавили в МКБ.

Представитель «Автоспеццентра» сообщила РБК, что Николашин официально покинул свой пост в компании в январе 2018 года.


Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости/РБК


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
25 сентября 2018  15:11
По подозрению в вымогательстве. Уголовное дело было возбуждено столичной полицией. Адвокат финансиста объяснила действия подзащитного попыткой вернуть долг.
Экс-президент МКБ отправлен под домашний арест
По подозрению в вымогательстве. Уголовное дело было возбуждено столичной полицией. Адвокат финансиста объяснила действия подзащитного попыткой вернуть долг.  Закон
129
25 сентября 2018  13:19
В Госдуме приняли закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста
В Госдуме приняли закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста
Это период в течение пяти лет до достижения пенсионного возраста. Закон
127
24 сентября 2018  23:45
Депутат проходит по делу от 2014 года о поддержке Донецкой и Луганской народных республик.
СБУ вызвала Жириновского на допрос
  Закон
296
24 сентября 2018  18:05
Адвокаты собираются обжаловать это решение в облсуде.
Суд оставил под арестом Дмитрия Сазонова еще на три месяца
 Адвокаты собираются обжаловать это решение в облсуде.   Закон
311
24 сентября 2018  16:08
Адвокат рассказал о задержании в Москве экс-жены главреда МК
Евгению Ефимову проверяют на причастность к мошенничеству, рассказал адвокат.  Закон
248
24 сентября 2018  12:51
Самарцам напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности
Самарцам напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности
За добровольно сданный автомат или пулемет выплата составит 12 000 рублей. Закон
169
21 сентября 2018  22:00
Отмечается, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Подрядчика "Роскосмоса" объявили в международный розыск
Отмечается, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.  Закон
540
Весь список
Происшествия
25 сентября 2018  14:58
Водитель и одна из пассажирок «Калины» с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
В Нефтегорском районе пенсионер за рулем "Нивы" на "встречке" столкнулся с "Калиной", пострадали два человека
Водитель и одна из пассажирок «Калины» с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.  Происшествия
116
25 сентября 2018  13:58
На станции Яблочная в Самаре пожилого мужчину травмировал поезд
На станции Яблочная в Самаре пожилого мужчину травмировал поезд
Ведется проверка по факту ЧП. Происшествия
189
25 сентября 2018  13:26
Самарские туристы стали меньше везти домой опасных сувениров Количество дел по превышению валюты несколько снизилось.
Самарские туристы стали меньше везти домой опасных сувениров
Количество дел по превышению валюты несколько снизилось. Происшествия
140
Весь список
Криминал
25 сентября 2018  10:47
В Пестравском районе гость переломал ребра хозяину Задержанного ранее к уголовной ответственности не привлекали.
В Пестравском районе гость переломал ребра хозяину
Задержанного ранее к уголовной ответственности не привлекали. Криминал
139
24 сентября 2018  14:01
В Похвистнево продавец-консультант присвоила более 70 000 рублей, принадлежащих клиентам магазина Часть внесенных покупателями средств она оставляла себе.
В Похвистнево продавец-консультант присвоила более 70 000 рублей, принадлежащих клиентам магазина
Часть внесенных покупателями средств она оставляла себе. Криминал
203
24 сентября 2018  11:38
В Тольятти разбойник с ножом похитил деньги из магазина
В Тольятти разбойник с ножом похитил деньги из магазина
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Криминал
182
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
559
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15452
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
604
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
811
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
842
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1143
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
767
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
844
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1847
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1296
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1437
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1394
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет конференция по социальному предпринимательству
Врачи выездной поликлиники областной больницы осмотрят детей в Красноармейском районе
На самарской набережной состоятся соревнования на Кубок по мини-футболу среди команд Госавтоинспекции
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда