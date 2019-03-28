Экс-полицейский из Санкт-Петербурга подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета в сериале

94

Как пояснил РИА Новости сам истец, в одной из серий "Мертвого озера" присутствует сцена, в которой сотрудник полиции и его девушка занимаются сексом с использованием табельного пистолета."Меня как патриота и бывшего полицейского оскорбляют сцены, порочащие российскую полицию. Данный эпизод выставляет сотрудника полиции сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию, что бросает тень на МВД", — сказал истец Вячеслав Кобец.Он настаивает, что этот эпизод причинил ему нравственные страдания, поэтому компания должна извиниться и компенсировать моральный вред в размере 50 тысяч рублей.Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы.