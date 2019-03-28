Экс-полицейский из Санкт-Петербурга подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета в сериале
28 марта 2019 21:50
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Как пояснил РИА Новости сам истец, в одной из серий "Мертвого озера" присутствует сцена, в которой сотрудник полиции и его девушка занимаются сексом с использованием табельного пистолета.
"Меня как патриота и бывшего полицейского оскорбляют сцены, порочащие российскую полицию. Данный эпизод выставляет сотрудника полиции сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию, что бросает тень на МВД", — сказал истец Вячеслав Кобец.
Он настаивает, что этот эпизод причинил ему нравственные страдания, поэтому компания должна извиниться и компенсировать моральный вред в размере 50 тысяч рублей.
Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы.
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