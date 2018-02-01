Экс-губернатор Кировской области Никита Белых получил восемь лет колонии

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При этом суд признал Никиту Белых невиновным по одному из трех вменявшихся ему эпизодов — взятке €200 тыс. от предпринимателя Альберта Ларицкого в 2012 году. По остальным эпизодам виновность Белых полностью доказана, показания свидетелей обвинения и прочие улики согласуются между собой, зачитала приговор судья. К утверждениям Белых о его невиновности суд относится критически, добавила Васюченко.Гособвинитель Марина Дятлова просила назначить экс-губернатору десять лет колонии строгого режима и штраф 100 млн руб. Белых не признает себя виновным: он считает свое преследование результатом провокации правоохранительных органов, а показания предполагаемых взяткодателей — следствием давления.Бывший глава «Союза правых сил» (СПС) стал вторым за два месяца видным либералом из власти, приговоренным к реальному тюремному сроку по делам о коррупции. В декабре 2017 года бывший министр экономического развития, выдвигавшийся в конце 1990-х в депутаты Госдумы от СПС, Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы. Политологи говорят, что вынесение приговоров по громким делам покажет избирателям перед выборами, как действующая власть борется с коррупцией.Приговор Белых укладывается в контекст президентской кампании, власть может делать акцент на том, что ведет активную борьбу с коррупцией среди чиновников высокого ранга, говорит политолог Александр Ивахник. По его словам, вряд ли Путин во время кампании будет говорить конкретно о Белых или Улюкаеве, но эти приговоры будут подразумеваться. «Расчет, что этот приговор на руку кандидату Путину, есть, не случайно, что суд ускорился и решение принимается сегодня, когда кампания входит в активную фазу. Это судебное решение укладывается в представление, что президент наказывает чиновников, которые воруют», — поясняет Ивахник.Политолог Михаил Виноградов, напротив, пока не видит признаков использования приговоров Белых и Улюкаеву в интересах президентской кампании. Он отмечает, что тема приговора почти отсутствует в повестке. «Белых хотя и узнаваемая фигура, в целом воспринимается обществом нейтрально, не как Васильева. Поэтому здесь скорее элемент самопрезентации правоохранителей перед формированием будущего правительства, а не формирование предвыборной повестки», — заключает политолог.Политолог Александр Кынев не думает, что приговор Белых можно использовать в кампании, так как его арест — давняя история. Кроме того, дело слишком неоднозначное, чтобы давать власти очевидные плюсы, многие считают его несправедливым. Белых не является «аллергеном или одиозной фигурой», говорит эксперт. При этом Кынев отмечает, что совпадение по времени окончания судебного разбирательства и начала избирательной кампании не позволило ожидать мягкого приговора.Следствие вменяло Белых три взятки. С 2012 по 2016 год Белых получил одну взятку $200 тыс. от предпринимателя Альберта Ларицкого и две взятки в том же размере — от бизнесмена Юрия Судгаймера, утверждало гособвинение. Деньги предназначались на покровительство Нововятской лесной компании (НЛК) и Лесохозяйственной управляющей компании (УК «Лесхоз»), владельцами которых в разное время были Ларицкий и Судгаймер.Ларицкий был другом Белых, и губернатор покровительствовал ему минимум с 2010 года, утверждало гособвинение, он помогал бизнесмену получать инвестконтракты с областью и хорошие участки леса. Также Белых через Минпромторг и Рослесхоз добивался внесения инвестпроектов НЛК и «Лесхоза» в перечень приоритетных и таким образом помогал им получить господдержку; в итоге компании Ларицкого без аукциона получили большие участки земли в долгосрочную льготную аренду.В 2013 году владельцем НЛК и УК «Лесхоз» стал гражданин Германии Юрий Судгаймер (Зюдхаймер) — Ларицкий отдал предприятия в качестве возмещения по долгам. Белых дважды получил от Судгаймера по €200 тыс., считает гособвинение. Первую взятку губернатор запросил 5 марта 2014 года, когда беседовал с Судгаймером в своем кабинете. Вскоре тот собрал нужные деньги и лично передал их Белых. Спустя два года губернатор снова потребовал ту же сумму. Первую ее часть в €50 тыс. племянник бизнесмена Эрик Зюдхаймер передал в конверте руководителю секретариата губернатора Татьяне Катанкиной. Остальные €150 тыс. Судгаймер должен был отдать губернатору лично при встрече 24 июня 2016 года.К тому времени бизнесмен написал заявление в ФСБ о вымогательстве взятки; это произошло после разговора с одним из высокопоставленных офицеров ФСБ, имени которого Судгаймер в суде не назвал. Согласно показаниям допрошенного в суде спецкора «Новой газеты» Андрея Сухотина, это был Иван Ткачев, на тот момент — глава 6-й службы Управления собственной безопасности ФСБ.24 июня 2016 года Никиту Белых задержали в ресторане бизнес-центра Lotte Plaza. Купюры, пакет с которыми передал ему Судгаймер, оказались обработаны специальным составом, который остался на пальцах у губернатора: по словам Судгаймера, губернатор убедился, что внутри действительно деньги. Фотографии Белых за столом ресторана, на котором разложены пачки купюр, были опубликованы на сайте СКР.Операцией по задержанию Белых руководил генерал ФСБ Олег Феоктистов, известный как организатор ареста экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, губернаторов Вячеслава Гайзера и Александра Хорошавина, бизнесмена Дмитрия Михальченко, генерала МВД Дениса Сугробова. Феоктистов не был допрошен в ходе суда над Белых.В ходе процесса в суде выступило более 20 свидетелей обвинения. В прениях прокуроры ссылались не только на их показания, но и на аудиозаписи разговоров Белых и Судгаймера: в 2016 году бизнесмен, с его слов, по собственной инициативе решил записывать их на диктофон.На одной из записей губернатор и предприниматель обсуждают пожертвования на городские нужды, которые нужны к выборам. Белых называет Судгаймеру объем — «двести» — и предлагает зачислить деньги на счет местного отделения Российского военно-исторического общества. Бизнесмен предлагает заплатить наличными; Белых соглашается, указывая, что тогда сам зачислит деньги на счет. В дальнейшем они по телефону обсуждают сбор и передачу «документов».Просьбу о деньгах, записанную на диктофон Судгаймера, Белых назвал не вымогательством взятки, а сбором внебюджетного финансирования на нужды города. А праздничный пакет, который Белых принял из рук Судгаймера за несколько минут до задержания, он, по его словам, посчитал обычным подарком ко дню рождения. В тот вечер экс-губернатор до последнего был уверен, что сотрудники ФСБ пришли задерживать Судгаймера, а не его, признался он в суде.Белых в суде называл свое преследование результатом «банальной провокации правоохранительных органов», в которую был вовлечен и Судгаймер. Показания бизнесменов против него экс-губернатор объяснил давлением: так, Ларицкий осужден за мошенничество, Судгаймер же откупился от преследования, полагает Белых.Часть судебного процесса по делу Белых из-за его самочувствия прошла в выездном режиме в изоляторе «Матросская Тишина», где он содержится под арестом. За полтора года под стражей у экс-губернатора значительно ухудшилось здоровье: он страдает сахарным диабетом, обострение которого сказалось на работе сердца, мозга и суставов. В последнее время Белых ходил с тростью; дважды ему в суд вызывали скорую помощь из-за повышенного давления.Фото: Станислав Красильников / ТАСС