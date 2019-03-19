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Экс-директора лагеря "Сямозеро" приговорили к 9,5 года колонии

19 марта 2019 19:24
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Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же управления Людмиле Котович и бывшему инструктору лагеря Павлу Ильину.
Как передает РИА Новости, Петрозаводский городской суд вынес приговор по делу о трагедии на Сямозере, где 2,5 года назад в ходе шторма утонули 14 детей. Он приговорил экс-директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову и бывшего координатора Вадима Виноградова к 9,5 года колонии общего режима.

Инструктор Валерий Круподерщиков получил восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Остальных трех подсудимых – инструктора Павла Ильина, экс-главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя управления Людмилу Котович – суд оправдал, сочтя их вину недоказанной.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. Гособвинитель Ирина Кириллович уже заявила о планах обжаловать его.

Адвокат потерпевших Людмила Евстифеева также не согласилась с приговором суда.

По ее словам, приговор в отношении Круподерщикова незаконен.

"Его надо было осуждать. Он подписал договор, он взял на себя обязанности, которые должен был исполнять. А по отношению к (оправданному бывшему инструктору лагеря Павлу. – Прим. ред.) Ильину даже не знаю, как… Какой бы приговор ни был – это страшно для родителей, это печально", - сказала она.

Мама погибшей девочки Анна Широких также прокомментировала приговор Круподерщикову.

"Он (Круподерщиков), сидя в лодке, не позвонил (в МЧС). Дети, знаете, почему погибли? Потому что ни одного порядочного человека не было. Вот, все они четверо (Решетова, Виноградов, Ильин, Круподерщиков), если не брать Роспотребнадзор (обвиняемыми также являлись экс-руководители местного управления ведомства), ни один порядочным человеком не оказался", - добавила она.

Также суд частично – на 40,3 миллиона рублей – удовлетворил иски потерпевших к подсудимым.

В частности, бывший директор лагеря Елена Решетова должна будет выплатить родителям нескольких утонувших детей в общей сложности 21,1 миллиона рублей, экс-координатор лагеря Вадим Виноградов – 18,8 миллиона, бывший инструктор лагеря – 1,1 миллиона.

В то же время суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же управления Людмиле Котович и бывшему инструктору лагеря Павлу Ильину.

Ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора заявила РИА Новости, что девять с половиной лет колонии общего режима являются адекватным наказанием для бывшего директора лагеря "Сямозеро".

"Та трагедия, которая случилась, была вызвана определенными действиями, которые были установлены судом. С точки зрения морально-этической, мне сложно говорить, потому что каждый человек, который погиб, это боль не только родственников этого человека", - сказала Киркора, являющаяся также руководителем московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей "Ассоль".

По ее словам, директор отвечает за все, вплоть до того, насколько координаторы были подготовлены к таким ситуациям.

"И если директор не предусмотрел подобное и принял на работу инструкторов, которые в моменте не смогли должным образом выполнить свои должностные обязанности, это вина директора", - отметила Киркора.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек: большинство детей и всего четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, 14 детей утонули.

По итогам последовавшего разбирательства лагерь был закрыт, а четверо его сотрудников стали фигурантами уголовного дела об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "оставлении в опасности". Уголовное дело о халатности затем возбудили в отношении экс-руководителей местного управления Роспотребнадзора.

Все фигуранты, кроме координатора Вадима Виноградова, отказались признавать себя виновными. Обвинение требовало для них сроки от четырех до 9,5 лет колонии.
 
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Комментарии



Закон
19 марта 2019  19:24
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же управления Людмиле Котович и бывшему инструктору лагеря Павлу Ильину.
Экс-директора лагеря "Сямозеро" приговорили к 9,5 года колонии
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же... Закон
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