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Экс-директора иркутского бассейна приговорили к 23 годам колонии за педофилию

21 июня 2018 21:54
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Его признали виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и ст. 135 УК (развратные действия).
Как передает РБК, Ленинский районный суд Иркутска приговорил экс-директора иркутского бассейна «Спартак» Эдуарда Рукосуева, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, к 23 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Его признали виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и ст. 135 УК (развратные действия). Помимо этого Рукосуеву назначили принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Также осужденному запретили в течение двух лет после освобождения из-под заключения занимать посты на государственной или муниципальной службе, а также в течение 15 лет после отбывания наказания работать с детьми.

Как уточняет местное издание IRK.ru со ссылкой на данные Следственного комитета, в период с 2008 по 2015 год Рукосуев совершал перечисленные преступления в Иркутской области, в Бурятии, Москве и Санкт-Петербурге. Пострадавшие посещали секцию плавания под его руководством и ездили с ним на соревнования и спортивные сборы в разные города. В 2015 году Рукосуев был уволен с должности после того, как против него возбудили уголовное дело за неправомерное использование бюджетных денег, а в 2016 году всплыл мотив сексуального насилия над детьми.​


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Комментарии



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