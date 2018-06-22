Экс-директора «Анжи» заподозрили в краже денег болельщиков ЧМ-2018

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По данным издания, Исаев является одним из руководителей ООО «Анжи МСК», которое занимается туристическим бизнесом, бронированием билетов, размещением в гостиницах и другими услугами.По версии следствия, Исаев обещал болельщикам из КНР билеты на матчи чемпионата мира по футболу, бронирование гостиниц в разных городах и оформление паспортов болельщиков. Те в свою очередь перечислили на счета «Анжи» более $1 млн. Однако ни билетов, ни гостиниц китайские болельщики так и не дождались.По данным издания, Исаева задержали 18 июня в одном из столичных банков. Основанием для его преследования послужило заявление граждан Китая, которые стали жертвами аферы. В ходе допроса Исаев заявил, что не причастен к похищению денег. Согласно его версии, он внес около 1 тыс. китайцев в специальный реестр и сделал им паспорта болельщиков. С билетами, по его словам, возникли проблемы. Вину за это он возложил на своих партнеров, представившихся агентами ФИФА, которым он перечислил деньги. В назначенный день билеты так и не были доставлены, а сами партнеры исчезли.По информации «Коммерсанта», в рамках этого дела также задержана гражданская жена Исаева — президент ООО «Анжи МСК» Жанна Брютова.20 июня Тверской суд Москвы арестовал Исаева до 19 июля по делу о мошенничестве в крупном размере. О сути обвинений не говорилось.Фото: ФК «Анжи»