Экс-директор гимназии №1 на суде рассказала по чьей просьбе зачисляла детей
9 января 2018 16:06
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Поддержать обвиняемую приехали коллеги. Любовь Картамышева своей вины не признает. Она утверждает, что не получала взятку за зачисление детей в образовательное учреждение.
"Да, деньги передавали, но не за зачисление девочек, а за ремонт кровли бассейна в гимназии. Девочек попросил принять министр спорта Дмитрий Шляхтин, так как у него есть друг в прокуратуре, и он просит помочь их матери", - заявила Любовь Картамышева.
Женщина рассказала, что в мае передали первые 300 тысяч рублей. Уже тогда у нее было плохое предчувствие. Через месяц она получила еще 300 тысяч рублей. Была задержана в августе 2017 года, когда ей передали оставшиеся 200 тысяч рублей.
Всего главе образовательного учреждения передано 800 тысяч рублей. За эти деньги директор гимназии, как полагают правоохранители, должна была зачислить двух детей в четвертый класс.
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