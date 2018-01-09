Экс-директор гимназии №1 на суде рассказала по чьей просьбе зачисляла детей

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Поддержать обвиняемую приехали коллеги. Любовь Картамышева своей вины не признает. Она утверждает, что не получала взятку за зачисление детей в образовательное учреждение."Да, деньги передавали, но не за зачисление девочек, а за ремонт кровли бассейна в гимназии. Девочек попросил принять министр спорта Дмитрий Шляхтин, так как у него есть друг в прокуратуре, и он просит помочь их матери", - заявила Любовь Картамышева.Женщина рассказала, что в мае передали первые 300 тысяч рублей. Уже тогда у нее было плохое предчувствие. Через месяц она получила еще 300 тысяч рублей. Была задержана в августе 2017 года, когда ей передали оставшиеся 200 тысяч рублей.Всего главе образовательного учреждения передано 800 тысяч рублей. За эти деньги директор гимназии, как полагают правоохранители, должна была зачислить двух детей в четвертый класс.