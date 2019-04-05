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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

"Ее боялись все". Как многодетная мать стала фигурантом 18 уголовных дел

5 апреля 2019 22:25
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Убийство, похищение человека, принуждение к проституции, разбой, грабежи — далеко не полный список преступлений, в которых обвиняют многодетную мать из Омска.
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Убийство, похищение человека, принуждение к проституции, разбой, грабежи — далеко не полный список преступлений, в которых обвиняют многодетную мать из Омска. Следователи возбудили против Веры Бегун 18 уголовных дел, в итоге объединив их в три. На днях Омский областной суд приступил к рассмотрению основного дела — в нем насчитали 14 эпизодов, передает РИА Новости.

"Рой себе могилу"

Впервые на страницы омских газет Вера Бегун попала в 2015-м. После сноса аварийного дома, где она жила вместе с мужем и тремя детьми, город выделил семье другую квартиру. Однако новое жилье переселенцев не устроило, они организовали пикет у здания мэрии. Убедить несогласных переехать удалось только после долгих переговоров с администрацией и нескольких судебных процессов.

Год спустя Бегун оказалась уже в поле зрения силовиков — по другим причинам, куда более серьезным: ее и двоих знакомых заподозрили в ограблении квартиры. У следствия не было прямых улик, поэтому фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.

Еще через год — в марте 2017-го — оперативники задержали Веру на месте преступления. Дежурившие на Верхнеднепровской улице патрульные услышали крики о помощи, доносившиеся из окна жилого дома. Когда сотрудники полиции ворвались в квартиру, они обнаружили там избитых хозяев и невредимую гостью — Веру Бегун.

Выяснилось, что к своим давним знакомым она пришла со старшим сыном — 13-летним Колей (имя изменено). По версии силовиков, через какое-то время мальчик вышел на улицу и вернулся уже с сожителем Веры Станиславом Бердниковым. Тот несколько раз ударил хозяина квартиры, забрал ключи от автомобиля и скрылся. Чтобы потерпевшие не вызвали помощь, Вера отняла у них мобильные телефоны.

В отделе полиции Бегун и Бердникову напомнили про ограбление годичной давности и указали на причастность к другим делам. Больше всего оперативников заинтересовали документы на имя 28-летнего жителя Омска Эдуарда Алеева, обнаруженные в квартире пары при обыске.

Владельца документов нашли быстро. Он рассказал, что преступники вынудили его продать автомобиль Mitsubishi и отдать деньги им. Как уточнили в СУ СК по Омской области, летом 2016-го пара под выдуманным предлогом вывезла молодого человека в лес. Бердников за ноги привязал его к бамперу Mitsubishi и пообещал "покатать". Алеев сумел вырваться и сбежать, однако его догнали, избили, а затем дали лопату и заставили копать себе могилу. По данным полиции, за издевательствами наблюдал старший сын Веры.

После пыток в лесу владельца машины полтора месяца удерживали в съемной квартире, пока он не подписал нужные документы. О совершенном преступлении Эдуард никому не сообщил, потому что был сильно запуган, поясняют следователи. Когда обидчиков задержали, он стал более разговорчивым и рассказал о других "подвигах" Бегун и Бердникова, с которыми, как выяснилось, был знаком ранее.

Кроме Алеева, полиции удалось найти еще нескольких жертв, не осмелившихся обратиться в полицию. За четыре месяца возбудили свыше десяти уголовных дел.

Пытки и секс-рабство

Среди жертв бандитского тандема оказались бывшие воспитанники детского дома. Как пояснили следователи, Бегун познакомилась с ними еще в малолетстве. Будущая мать троих детей сама родилась в многодетной семье, но спустя некоторое время вместе с двумя сестрами попала в детский дом. В итоге нашлась супружеская пара, которая удочерила сразу трех девочек. У Веры появился новый дом, однако она продолжала поддерживать связь с другими сиротами.

"Можно сказать, что женщина пользовалась авторитетом в детском доме, еще будучи подростком. Преступления в отношении знакомых детдомовцев она совершала, чтобы втянуть их в свои сомнительные дела", — считают в СК.

Как полагает следствие, одну из подруг по детскому дому Бегун превратила в секс-рабыню. Девушку полтора месяца удерживали в съемной квартире, куда Бердников приводил клиентов. Всю выручку забирала Вера. Потерпевшей удалось бежать, однако обратиться в полицию она побоялась.

Пару обвинили также в убийстве одного из детдомовцев, который в 2016-м грабил вместе с ними квартиру. Подельника заподозрили в том, что он задумал "сдать" банду в полицию, и решили от него избавиться. Молодого человека вывезли в лес, избили и заставили копать могилу, в которой зарыли его заживо. Через какое-то время преступники "сжалились", вытащили бывшего детдомовца из ямы, привязали к дереву и оставили умирать.

Разбираться присяжным

Все предъявленные обвинения следователи разделили на три уголовных дела, которые заняли 30 томов.

В декабре 2018-го Бегун и Бердников получили первые сроки: за ограбление квартиры и несколько краж автомобилей их приговорили к трем годам колонии. После этого Ленинский районный суд стал рассматривать второе уголовное дело — о похищении владельца Mitsubishi.
В апреле 2019-го Омский областной суд параллельно открыл заседания по основному уголовному делу, куда вошли еще 14 эпизодов. Пока прошло только предварительное слушание, где было решено, что за рассмотрение возьмется суд присяжных.

И хотя следствие считает Веру Бегун основным организатором преступлений, она не признала вину ни по одному эпизоду. Экспертиза показала, что фигуранты вменяемы, однако, как сообщают силовики, у Бегун нашли признаки истерического расстройства личности. По версии следствия, женщине может грозить до 20 лет тюрьмы. После ее ареста троих детей забрал к себе официальный муж. 
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Комментарии



Закон
5 апреля 2019  22:25
Убийство, похищение человека, принуждение к проституции, разбой, грабежи — далеко не полный список преступлений, в которых обвиняют многодетную мать из Омска.
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