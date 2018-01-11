ЕСПЧ обязал Россию выплатить €4 тыс. предпринимателю из Татарстана

127

Адвокат предпринимателя Ирина Хрунова, которая сотрудничает с «Зоной права», сообщила РБК, что ее подзащитного задержали в 2007 году по подозрению в уклонении от уплаты налогов, затем его также обвинили по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).«Следующие три года ему 18 раз безосновательно продлевали содержание в СИЗО, а когда дело дошло до суда, то отпустили», — рассказала Хрунова. В 2010 году Верховный суд Татарстана изменил ему меру пресечения на залог в 500 тыс. руб. Позднее уголовное дело в отношении Стрюкова полностью прекратили.«Согласно реформам такие преступления перестали быть преступлениями и его отпустили. В целом это рядовое дело в том смысле, что сегодня ситуация ни капли не изменилась — предпринимателей продолжают держать подолгу в СИЗО, но теперь обвиняют в мошенничестве», — добавила адвокат.В октябре 2017 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решения ЕСПЧ, если российской делегации не вернут возможность участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. 11 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Россия не отправит делегацию на сессию Парламентской ассамблеи.