Две несовершеннолетние самарчанки, обвиняемые в покушении на сбыт наркотиков, предстанут перед судом

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По версии следствия, 23 октября 2018 года 16-летняя обвиняемая приобрела наркотическое средство, общей массой более 60 грамм, а 1 ноября 2018 года 17-летняя обвиняемая приобрела наркотическое средство, общей массой более 140 грамм, находящееся в свертке, в котором было 100 пакетиков, с целью последующего сбыта. Однако, довести свой преступный умысел обвиняемые не смогли, по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками полиции.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Кировского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области