Два жителя Красноглинского района пойдут под суд за попытку сбыть более 1 килограмма "синтетики"

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По версии предварительного следствия, двое мужчин договорились о совместном приобретении наркотических средств с целью последующего сбыта.Один из них (ранее судимый) приобрел у неустановленного лица посредством извлечения «закладки» в Красноглинском районе Самары синтетический наркотик массой не менее 1033 грамма. Часть приобретенных наркотических средств он передал сообщнику.В тот же день соучастники были задержаны сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.Уголовные дела направлены в Красноглинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.